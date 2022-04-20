https://tr.sputniknews.com/20220420/kazi-kazanla-2-milyon-tl-kazandi-once-2-bin-tl-sandi-1055706634.html

Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı, önce 2 bin TL sandı

Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı, önce 2 bin TL sandı

Sakarya'da Kazı Kazan'dan 2 milyon TL kazanan kişi, kupon aldığı büfenin veresiye defterini kapattı, ardından da büfe sahibi Fatih Bayram’a motosiklet hediye... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T13:55+0300

2022-04-20T13:55+0300

2022-04-20T14:06+0300

büyük ikramiye

kazı kazan

türkiye

sakarya

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, 17 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi, Farabi Caddesi'ndeki büfeye giderek 'Para Yağmuru' adı verilen Kazı Kazan'dan 7 kupon aldı.Kuponları kazımaya başlayan kişi, 5'incisine geldiğinde 2 bin TL ikramiye kazandığını düşünerek büfe sahibi Fatih Bayram'a gitti. Bayram'ın uyarısı ile büyük ikramiye olan 2 milyon TL'yi kazandığını öğrenen talihli, büyük sevinç yaşadı. İkramiyeyi aldıktan sonra büfeye gelen talihli, veresiye defterinde mahalleliye ait olan 4 bin 500 liralık borcu kapattı, ayrıca büfe sahibine motosiklet hediye etti.Mahallelinin veresiye borçlarını kapatmışBüyük ikramiye talihlisinin 30 TL'lik seriden 7 adet aldığını belirten büfe sahibi Fatih Bayram, "Bunlardan 5.’sinde kendisine 2 milyon TL çıktı. Talihli güvenli bir şekilde ikramiyesine kavuştu. Ertesi gün kendi gönül rızasıyla gelmiş, babam İbrahim Bayram'a 'Ne istersiniz' diye sormuş ve bir motosiklet hediye etmiş. Aynı zamanda mahallede 7- 8 kişinin yaklaşık 4 bin 500 liralık ekmek, süt ürünleri gibi veresiye borçlarını kapatmış. Bize bu şekilde bir faydası da oldu. İkramiye bizim bayimizden çıktığı için çok sevinçliyiz ve mutluyuz" dedi.'2 bin tl olarak yorumladı'Talihlinin 2 milyon TL'lik ikramiyeyi önce 2 bin TL olarak yorumladığını anlatan Bayram, "Bana uzattığı zaman, kendisine biletin 2 milyon TL olduğunu söyledim. Sevindi, 'Canım yeğenim' diyerek bana sarıldı. Baya mutlu oldu, sevinçten heyecan yaptı. 'Beni evime bırakır mısın' dedi. Ben de özel aracımla kendisini evine kadar bıraktım. Sabah da tekrar kendisini alıp, ikramiyesini almaya gittik. Biraz borçları varmış, ramazan ayında yüzü biraz olsun gülmüş oldu. Bizim de yüzümüz gülmüş oldu" diye konuştu.'Şu an elimizde kazı kazan kalmadı'Büyük ikramiye sonrası satışlarda artış olduğunu vurgulayan Bayram, "Pazartesi gününden itibaren beklemediğimiz bir yoğunluğun içine girdik. Yoğunluk devam ediyor ve şu anda elimizde Kazı Kazan da kalmadı. Kargoları bekliyoruz. İnşallah işlerimiz bu şekilde devam eder ve insanlara kazandırmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220403/canakkalede-10-tllik-kazi-kazan-kuponu-ile-500-bin-tl-kazandi-1055281633.html

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büyük ikramiye, kazı kazan, sakarya