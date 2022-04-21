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https://tr.sputniknews.com/20220421/eski-pakistan-basbakani-han-erken-secim-cagrisini-yineledi-ithal-hukumeti-kabul-etmeyecegim-1055755980.html
Eski Pakistan Başbakanı Han, erken seçim çağrısını yineledi: İthal hükümeti kabul etmeyeceğim
Eski Pakistan Başbakanı Han, erken seçim çağrısını yineledi: İthal hükümeti kabul etmeyeceğim
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hükümete yönelik erken seçim çağrısını yineledi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T23:21+0300
2022-04-21T23:22+0300
dünya
pakistan
pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)
imran han
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Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, Peşaver ve Karaçi mitinglerinin ardından Lahor’da destekçilerine seslendi.Han erken seçim çağrısını yineleyerek, "hükümeti milletvekillerinin vicdanlarını satın almak ve yabancılarla iş birliği yapmakla" suçladı.Göreve 2018’de geldiğinde bağımsız bir dış politika hedefi olduğunu vurgulayan Han, bu sebeple kendisine yönelik komplonun gerçekleştirildiğini iddia etti.Han, mevcut hükümetin yabancı güçlerin direktiflerine “itaatkar” olduklarını öne sürerek, kendisinin böyle olmadığını ve bu sebeple yabancı güçlerin bundan hoşlanmadığını dile getirdi.Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği Rusya ziyaretini savunan Han, Moskova’nın İslamabad’a uluslararası piyasalardan yüzde 30 daha ucuza petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu aktardı.Han, ABD'ye suçlamalarını sürdürdüHan, yabancı güçlerin Çin ile ticareti artırmasından da hoşlanmadığını vurgulayarak, "Başbakan Şahbaz Şerif, Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari ve İslam Uleması Cemiyeti lideri Mevlana Fazlur Rehman, yabancı komploya tam destek verdi." iddiasında bulundu.Han, "ithal hükümeti kabul etmeyeceğini" ifade ederek, İslamabad mitingi için destekçilerine çağrıda bulunacağını aktardı.Öte yandan Han, görevden alınmasında ABD'ye yönelik suçlamalarını da sürdürdü.Lahor mitingi farklı şehirlerden takip edildiHan'ın Lahor'daki mitingi ülkenin çeşitli şehirlerinde PTI destekçileri tarafından da takip edildi.Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda yüzlerce kişi, Han'ın Lahor mitingini hazırlanan dev ekrandan izledi.Burada toplanan eski Başbakan Han'ın destekçileri, PTI liderinin görevden düşürülmesinde rol alan diğer siyasi partilere karşı slogan attı.İmran Han hükümeti düşmüştüÜlkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220417/gorevden-alinan-eski-pakistan-basbakani-han-ulkemize-karsi-yabanci-gucler-tarafindan-komplo-kuruldu-1055617067.html
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pakistan, pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti), imran han

Eski Pakistan Başbakanı Han, erken seçim çağrısını yineledi: İthal hükümeti kabul etmeyeceğim

23:21 21.04.2022 (güncellendi: 23:22 21.04.2022)
© AAEski Pakistan Başbakanı İmran Han, hükümete yönelik erken seçim çağrısını yineledi.
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hükümete yönelik erken seçim çağrısını yineledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hükümete yönelik erken seçim çağrısını yineledi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, Peşaver ve Karaçi mitinglerinin ardından Lahor’da destekçilerine seslendi.
Han erken seçim çağrısını yineleyerek, "hükümeti milletvekillerinin vicdanlarını satın almak ve yabancılarla iş birliği yapmakla" suçladı.
Göreve 2018’de geldiğinde bağımsız bir dış politika hedefi olduğunu vurgulayan Han, bu sebeple kendisine yönelik komplonun gerçekleştirildiğini iddia etti.
Han, mevcut hükümetin yabancı güçlerin direktiflerine “itaatkar” olduklarını öne sürerek, kendisinin böyle olmadığını ve bu sebeple yabancı güçlerin bundan hoşlanmadığını dile getirdi.
Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği Rusya ziyaretini savunan Han, Moskova’nın İslamabad’a uluslararası piyasalardan yüzde 30 daha ucuza petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu aktardı.
Pakistan'ın görevden alınan Başbakanı Imran Han, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlediği mitingde, Pakistan'a karşı yabancı güçler tarafından bir komplo kuruldu dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
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Görevden alınan eski Pakistan Başbakanı Han: Ülkemize karşı yabancı güçler tarafından komplo kuruldu
17 Nisan, 00:33

Han, ABD'ye suçlamalarını sürdürdü

Han, yabancı güçlerin Çin ile ticareti artırmasından da hoşlanmadığını vurgulayarak, "Başbakan Şahbaz Şerif, Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari ve İslam Uleması Cemiyeti lideri Mevlana Fazlur Rehman, yabancı komploya tam destek verdi." iddiasında bulundu.
Han, "ithal hükümeti kabul etmeyeceğini" ifade ederek, İslamabad mitingi için destekçilerine çağrıda bulunacağını aktardı.
Öte yandan Han, görevden alınmasında ABD'ye yönelik suçlamalarını da sürdürdü.

Lahor mitingi farklı şehirlerden takip edildi

Han'ın Lahor'daki mitingi ülkenin çeşitli şehirlerinde PTI destekçileri tarafından da takip edildi.
Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda yüzlerce kişi, Han'ın Lahor mitingini hazırlanan dev ekrandan izledi.
Burada toplanan eski Başbakan Han'ın destekçileri, PTI liderinin görevden düşürülmesinde rol alan diğer siyasi partilere karşı slogan attı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
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