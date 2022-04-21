https://tr.sputniknews.com/20220421/floridada-dev-timsah-evlerin-bahcelerinde-gezdi-1055741503.html
Florida'da dev timsah, evlerin bahçelerinde gezdi
Florida'da dev timsah, evlerin bahçelerinde gezdi
ABD'nin Florida eyaletinde gölden çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir timsah, evlerin bahçelerinde gezindi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T14:33+0300
2022-04-21T14:33+0300
2022-04-21T14:46+0300
yaşam
abd
timsah
ev
florida
bahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1042827965_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_16d7dec9cd0b83520e3c7b39c624224e.jpg
Florida'ya bağlı Venice'ta yaşam alanından ayrılan timsah, girdiği bir mahalledeki evlerin bahçelerinde gezdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki timsahın evlerin önünde gezdiği anları cep telefonuyla kaydetti. Timsah bir süre sonra geldiği göle geri döndü.
https://tr.sputniknews.com/20220209/lastige-sikisan-timsah-5-yil-sonra-kurtarildi-1053641425.html
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1042827965_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_2f2814d1e77152d0aed683e41b3ad906.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, timsah, ev, florida, bahçe
Florida'da dev timsah, evlerin bahçelerinde gezdi
14:33 21.04.2022 (güncellendi: 14:46 21.04.2022) Abone ol
ABD'nin Florida eyaletinde gölden çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir timsah, evlerin bahçelerinde gezindi.
Florida'ya bağlı Venice'ta yaşam alanından ayrılan timsah, girdiği bir mahalledeki evlerin bahçelerinde gezdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki timsahın evlerin önünde gezdiği anları cep telefonuyla kaydetti.
Timsah bir süre sonra geldiği göle geri döndü.