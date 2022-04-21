https://tr.sputniknews.com/20220421/israilde-fanatik-yahudilerin-bayrak-yuruyusune-izin-verilmedi-1055725120.html

İsrail’de fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşüne izin verilmedi

İsrail’de fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşüne izin verilmedi

İsrail'de fanatik Yahudilerin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı’ndan Ağlama Duvarı’na Filistinlilerin yaşadığı mahalleri kullanarak yapacakları... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T00:19+0300

2022-04-21T00:19+0300

2022-04-21T00:19+0300

dünya

israil

doğu kudüs

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İsrail’de her sene olduğu gibi bu sene de fanatik Yahudiler, bayrak yürüyüşü yapmak için Şam Kapısı’nda toplandı. Polis, fanatik Yahudilerin İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı’ndan Ağlama Duvarı’na Filistinlilerin yaşadığı mahalleri kullanarak yapacakları bayrak yürüyüşüne izin vermedi. Batı Kudüs'ten Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmeye çalışan fanatikler, Tsahal Meydanı'da polis tarafından engellendi.Polis, fanatik Yahudilere, Yafa Kapısı'ndan ilerleyebileceğini ve oradan da Ağlama Duvarı'na yürüyüşlerini yapabileceklerini söyledi. Fanatikler, polisin teklifini reddederek, Tzahal Meydanı'na gitti. İsrail polisi, yoğun güvenlik önlemi alırken, Fanatik Yahudiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Fanatik Yahudiler, sık sık “Araplar defolun”, “İntikam”, eski Başbakan Benyamin Netanyahu'ya atıfta bulunarak “Bibi Kraldır” ve İsrail Başbakanı Bennett karşıtı sloganlar attı.Bennett, yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamıştıİsrail Başbakanı Bennett, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" düzenlemesine polisin izin vermeyeceğini açıklamış, "bayrak yürüyüşünün" İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin kutladığı 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220420/israil-bati-seriadan-gelen-filistinlilere-gecis-noktalarini-iki-gunlugune-kapatiyor-1055722558.html

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