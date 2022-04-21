https://tr.sputniknews.com/20220421/isvecten-nato-uyelik-basvuru-surecini-hizlandirma-karari-1055750661.html

İsveç'ten NATO üyelik başvuru sürecini hızlandırma kararı

İsveç'ten NATO üyelik başvuru sürecini hızlandırma kararı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, hükümetin olası NATO'ya katılım sürecini hızlandırmak için ulusal güvenlik raporunun iki haftada tamamlanmasına karar... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T19:22+0300

2022-04-21T19:22+0300

2022-04-21T19:23+0300

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İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Linde, buluşmanın ardından basın açıklamasında bulundu.İsveç'in NATO'ta üyelik başvuru sürecini değerlendiren Linde, ''NATO için hazırlanan ulusal güvenlik raporunun 31 Mayıs yerine 13 Mayıs'a çekilmesi yönünde hemfikiriz. Bu çerçevede raporun iki hafta içinde tamamlanmasını öngörüyoruz'' ifadelerini kullandı.Linde, Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine başvurma kararının ulusal güvenlik raporunu da etkileyeceğini sözlerine ekledi.Savunma Bakanı Peter Hultqvist de İsveç'i NATO üyeliğine iten etkenin Finlandiya'nın istekli davranması olduğunu kaydetti.Öte yandan ülkenin en büyük gazetesi Aftonbladet'in yaptığı ankete göre, İsveçlilerin yüzde 57'sinin NATO üyeliğini desteklediği ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri operasyon öncesinde anketlerde İsveçlilerin yüzde 30'unun NATO üyeliğini desteklediği belirtiliyordu.

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