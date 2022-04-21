https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-halkimin-acisini-yasamak-icin-1-hafta-karanlikta-oturacagim-1055753671.html

Kılıçdaroğlu: Halkımın acısını yaşamak için 1 hafta karanlıkta oturacağım

Kılıçdaroğlu: Halkımın acısını yaşamak için 1 hafta karanlıkta oturacağım

Evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada eşiyle birlikte 1 hafta karanlıkta oturacaklarını... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T21:36+0300

2022-04-21T21:36+0300

2022-04-21T22:15+0300

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

politika

karanlık

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı canlı yayında 1 hafta evlerinde elektriksiz kalacaklarını söyledi.Kılıçdaroğlu açıklamasında "Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Şimdi de halkımın acısını yaşamak için 1 hafta karanlıkta oturacağım. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım" ifadelerini kullandı. Bugün evinin elektriğinin kesildiği bilgisini paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu "Eşkıya düzene karşı faturamı ödemeyeceğim demiştim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim" demişti.Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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kemal kılıçdaroğlu, elektrik, karanlık