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Kılıçdaroğlu: Halkımın acısını yaşamak için 1 hafta karanlıkta oturacağım
Kılıçdaroğlu: Halkımın acısını yaşamak için 1 hafta karanlıkta oturacağım
Evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada eşiyle birlikte 1 hafta karanlıkta oturacaklarını... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T21:36+0300
2022-04-21T22:15+0300
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
politika
karanlık
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı canlı yayında 1 hafta evlerinde elektriksiz kalacaklarını söyledi.Kılıçdaroğlu açıklamasında "Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Şimdi de halkımın acısını yaşamak için 1 hafta karanlıkta oturacağım. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım" ifadelerini kullandı. Bugün evinin elektriğinin kesildiği bilgisini paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu "Eşkıya düzene karşı faturamı ödemeyeceğim demiştim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim" demişti.Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
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kemal kılıçdaroğlu, elektrik, karanlık

Kılıçdaroğlu: Halkımın acısını yaşamak için 1 hafta karanlıkta oturacağım

21:36 21.04.2022 (güncellendi: 22:15 21.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu
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Evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada eşiyle birlikte 1 hafta karanlıkta oturacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı canlı yayında 1 hafta evlerinde elektriksiz kalacaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu açıklamasında "Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Şimdi de halkımın acısını yaşamak için 1 hafta karanlıkta oturacağım. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım" ifadelerini kullandı.
Bugün evinin elektriğinin kesildiği bilgisini paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu "Eşkıya düzene karşı faturamı ödemeyeceğim demiştim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim" demişti.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eşimden az önce haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Milletimiz zor günlerden geçiyor. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Geri çekin zamları dedim', çekmediler. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi? 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu. Çektiğimiz çileye bakın. Et ve Süt Kurumu'na aç yatan çocuklar için gitmiştim. Hem aç, hem ışıksızlar. Eşkıya düzene karşı faturamı ödemeyeceğim demiştim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere halkımızı 21.00'de ekranları başına davet ediyorum."
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