https://tr.sputniknews.com/20220421/nusretin-bir-tweeti-90-bin-liraya-satildi-1055736464.html

Nusret'in bir tweet'i 90 bin liraya satıldı

Nusret'in bir tweet'i 90 bin liraya satıldı

Dünyaca ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe'ye ait “Ottoman Steak” başlıklı bir tweet, NFT olarak 6 bin dolara (yaklaşık 88 bin lira) alıcı buldu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T12:43+0300

2022-04-21T12:43+0300

2022-04-21T12:44+0300

türkiye

nusret

tweet

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Hayatımıza jet hızıyla giren NFT’lerin (non-fungible token) neden olduğu çılgınlık hız kesmeden, hatta giderek daha da artarak devam ediyor. Bu eşi benzeri olmayan sanal varlıklar çoğu zaman oldukça uçuk meblağlara alıcı bulabiliyor.Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıl Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından atılan ve platformun ilk gönderisi olan tweet’i tam olarak 2,9 milyon dolara NFT olarak satın almış ve bu, dönemin en pahalı NFT satışlarından birisi olmasıyla gündem olmuştu. Şimdi de bir dönem sosyal medyada ‘salt bae’ akımı başlatan ünlü fenomen ve et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin, yıllar önce attığı bir tweet’ini, bu kadar uçuk bir fiyata olmasa bile yine dudak uçuklatıcı bir miktara sattığı bildiriliyor.Metaverse Daily isimli bir Twitter hesabı tarafından bildirildiği üzere Nusret’in 2017 yılında attığı “Ottoman Steak” başlıklı bir tweet’i NFT olarak 6 bin dolar, yani 88 bin Türk Lirası karşılığında sattığı ifade ediliyor. Webtekno'nun haberine göre, Nusret’in tweet’ini satın alanın kim olduğu gibi ayrıntılar ise şimdilik bilinmiyor.Nusret'in geçtiğimiz yıl bir tweet’i daha 6 bin dolara Valuables isimli NFT platformu üzerinden alıcı bulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220316/nusret-gokcenin-hayati-film-oluyor-1054760703.html

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nusret, tweet