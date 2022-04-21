https://tr.sputniknews.com/20220421/rapci-asap-rocky-los-angeles-havalimanina-iner-inmez-gozaltina-alindi-1055731255.html

Rapçi ASAP Rocky, 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı

Rapçi ASAP Rocky, 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD'li rapçi ASAP Rocky, dünyaca ünlü kız arkadaşı şarkıcı Rihanna ile birlikte gerçekleştirdiği Barbados gezisinin ardından, indiği Los Angeles Havalimanı'nda... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T10:41+0300

2022-04-21T10:41+0300

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yaşam

asap rocky

rihanna

tutuklama

abd

gezi

rap

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NBC News'in Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İç Güvenlik Soruşturma ekibine dayanarak aktardığına göre, ASAP Rocky'nin 2021'deki bir 'silahlı saldırı'dan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.Los Angeles Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan ve asıl ismi Rakim Mayers olan ABD'li rapçinin, geçen yılın Kasım ayında Kaliforniya'da meydana gelen olay nedeniyle soruşturma altında olduğu kaydedildi.'Silahlı saldırı'da hayatta kalan kurban, polise verdiği ifadede, ASAP'ın iki kişiyle birlikte tabancayla kendisine saldırdığını, hatta kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını söyledi.33 yaşındaki rapçi, tutuklanmadan önce kız arkadaşı Rihanna ile birlikte Barbados gezisindeydi. Barbados, çiftin ilk çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü şarkıcının memleketi olarak biliniyor.Öte yandan bu silahlı saldırı iddiası, ABD'li rapçinin karıştığı ilk olay değil. 2019 yılında da ASAP, İsveç'te 'darp' suçundan tutuklanmış ve 1 aydan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapis cezası tecil edilen ASAP, 1270 dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20190814/isvec-mahkemesi-trumpin-arka-ciktigi-rapci-asap-rockyyi-saldiridan-suclu-buldu-1039918435.html

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asap rocky, rihanna, tutuklama, abd, gezi, rap