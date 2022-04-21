https://tr.sputniknews.com/20220421/rapci-asap-rocky-los-angeles-havalimanina-iner-inmez-gozaltina-alindi-1055731255.html
Rapçi ASAP Rocky, 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı
Rapçi ASAP Rocky, 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'li rapçi ASAP Rocky, dünyaca ünlü kız arkadaşı şarkıcı Rihanna ile birlikte gerçekleştirdiği Barbados gezisinin ardından, indiği Los Angeles Havalimanı'nda... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T10:41+0300
2022-04-21T10:41+0300
2022-04-21T10:57+0300
yaşam
asap rocky
rihanna
tutuklama
abd
gezi
rap
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NBC News'in Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İç Güvenlik Soruşturma ekibine dayanarak aktardığına göre, ASAP Rocky'nin 2021'deki bir 'silahlı saldırı'dan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.Los Angeles Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan ve asıl ismi Rakim Mayers olan ABD'li rapçinin, geçen yılın Kasım ayında Kaliforniya'da meydana gelen olay nedeniyle soruşturma altında olduğu kaydedildi.'Silahlı saldırı'da hayatta kalan kurban, polise verdiği ifadede, ASAP'ın iki kişiyle birlikte tabancayla kendisine saldırdığını, hatta kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını söyledi.33 yaşındaki rapçi, tutuklanmadan önce kız arkadaşı Rihanna ile birlikte Barbados gezisindeydi. Barbados, çiftin ilk çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü şarkıcının memleketi olarak biliniyor.Öte yandan bu silahlı saldırı iddiası, ABD'li rapçinin karıştığı ilk olay değil. 2019 yılında da ASAP, İsveç'te 'darp' suçundan tutuklanmış ve 1 aydan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapis cezası tecil edilen ASAP, 1270 dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190814/isvec-mahkemesi-trumpin-arka-ciktigi-rapci-asap-rockyyi-saldiridan-suclu-buldu-1039918435.html
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asap rocky, rihanna, tutuklama, abd, gezi, rap
Rapçi ASAP Rocky, 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı
10:41 21.04.2022 (güncellendi: 10:57 21.04.2022) Abone ol
ABD'li rapçi ASAP Rocky, dünyaca ünlü kız arkadaşı şarkıcı Rihanna ile birlikte gerçekleştirdiği Barbados gezisinin ardından, indiği Los Angeles Havalimanı'nda 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı.
NBC News'in Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İç Güvenlik Soruşturma ekibine dayanarak aktardığına göre, ASAP Rocky'nin 2021'deki bir 'silahlı saldırı'dan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.
Los Angeles Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan ve asıl ismi Rakim Mayers olan ABD'li rapçinin, geçen yılın Kasım ayında Kaliforniya'da meydana gelen olay nedeniyle soruşturma altında olduğu kaydedildi.
'Silahlı saldırı'da hayatta kalan kurban, polise verdiği ifadede, ASAP'ın iki kişiyle birlikte tabancayla kendisine saldırdığını, hatta kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını söyledi.
33 yaşındaki rapçi, tutuklanmadan önce kız arkadaşı Rihanna
ile birlikte Barbados gezisindeydi. Barbados, çiftin ilk çocuğuna hamile
olan dünyaca ünlü şarkıcının memleketi olarak biliniyor.
Öte yandan bu silahlı saldırı iddiası, ABD'li rapçinin karıştığı ilk olay değil. 2019 yılında da ASAP, İsveç'te 'darp' suçundan tutuklanmış ve 1 aydan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapis cezası tecil edilen ASAP, 1270 dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.