Türkiye
SON DAKİKA| Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220421/rapci-asap-rocky-los-angeles-havalimanina-iner-inmez-gozaltina-alindi-1055731255.html
Rapçi ASAP Rocky, 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı
Rapçi ASAP Rocky, 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'li rapçi ASAP Rocky, dünyaca ünlü kız arkadaşı şarkıcı Rihanna ile birlikte gerçekleştirdiği Barbados gezisinin ardından, indiği Los Angeles Havalimanı'nda... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T10:41+0300
2022-04-21T10:57+0300
yaşam
asap rocky
rihanna
tutuklama
abd
gezi
rap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055732188_0:21:700:415_1920x0_80_0_0_cf204b4d1514da0b2894e5c28bff6da5.png
NBC News'in Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İç Güvenlik Soruşturma ekibine dayanarak aktardığına göre, ASAP Rocky'nin 2021'deki bir 'silahlı saldırı'dan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.Los Angeles Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan ve asıl ismi Rakim Mayers olan ABD'li rapçinin, geçen yılın Kasım ayında Kaliforniya'da meydana gelen olay nedeniyle soruşturma altında olduğu kaydedildi.'Silahlı saldırı'da hayatta kalan kurban, polise verdiği ifadede, ASAP'ın iki kişiyle birlikte tabancayla kendisine saldırdığını, hatta kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını söyledi.33 yaşındaki rapçi, tutuklanmadan önce kız arkadaşı Rihanna ile birlikte Barbados gezisindeydi. Barbados, çiftin ilk çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü şarkıcının memleketi olarak biliniyor.Öte yandan bu silahlı saldırı iddiası, ABD'li rapçinin karıştığı ilk olay değil. 2019 yılında da ASAP, İsveç'te 'darp' suçundan tutuklanmış ve 1 aydan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapis cezası tecil edilen ASAP, 1270 dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190814/isvec-mahkemesi-trumpin-arka-ciktigi-rapci-asap-rockyyi-saldiridan-suclu-buldu-1039918435.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055732188_0:0:700:525_1920x0_80_0_0_b4e7f6448b474bb19b1febfae4ff9f79.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asap rocky, rihanna, tutuklama, abd, gezi, rap

Rapçi ASAP Rocky, 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı

10:41 21.04.2022 (güncellendi: 10:57 21.04.2022)
© AP PhotoRapçi ASAP Rocky, Los Angeles Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı
Rapçi ASAP Rocky, Los Angeles Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
ABD'li rapçi ASAP Rocky, dünyaca ünlü kız arkadaşı şarkıcı Rihanna ile birlikte gerçekleştirdiği Barbados gezisinin ardından, indiği Los Angeles Havalimanı'nda 'silahlı saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındı.
NBC News'in Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İç Güvenlik Soruşturma ekibine dayanarak aktardığına göre, ASAP Rocky'nin 2021'deki bir 'silahlı saldırı'dan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.
Los Angeles Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan ve asıl ismi Rakim Mayers olan ABD'li rapçinin, geçen yılın Kasım ayında Kaliforniya'da meydana gelen olay nedeniyle soruşturma altında olduğu kaydedildi.
'Silahlı saldırı'da hayatta kalan kurban, polise verdiği ifadede, ASAP'ın iki kişiyle birlikte tabancayla kendisine saldırdığını, hatta kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını söyledi.
33 yaşındaki rapçi, tutuklanmadan önce kız arkadaşı Rihanna ile birlikte Barbados gezisindeydi. Barbados, çiftin ilk çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü şarkıcının memleketi olarak biliniyor.
Öte yandan bu silahlı saldırı iddiası, ABD'li rapçinin karıştığı ilk olay değil. 2019 yılında da ASAP, İsveç'te 'darp' suçundan tutuklanmış ve 1 aydan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapis cezası tecil edilen ASAP, 1270 dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
ASAP Rocky - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2019
DÜNYA
İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi saldırıdan suçlu buldu
14 Ağustos 2019, 16:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала