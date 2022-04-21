https://tr.sputniknews.com/20220421/scholz-ukraynaya-tank-dahil-agir-silah-tedariki-icin-dort-koldan-cok-buyuk-baski-altinda-1055720006.html

Scholz, Ukrayna'ya tank dahil ağır silah tedariki için dört koldan büyük baskı altında

Scholz, Ukrayna'ya tank dahil ağır silah tedariki için dört koldan büyük baskı altında

Kiev'e Alman ordu stoklarından en az 1000 tanksavar ve 500 karadan havaya füze veren Almanya Başbakanı, tank başta olmak üzere ağır saldırı silahlarını da jet... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T00:02+0300

2022-04-21T00:02+0300

2022-04-21T00:24+0300

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G7 üyesi ülkeler, Polonya ve Romanya'nın liderleri ile NATO ve AB yetkililerinin video konferans görüşmesinin ardından, basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kiev'e silah tedarikine dair açıklamaları, hem içerde hem Kiev'de büyük tepki çekti. Salı günkü basın toplantısında Almanya'dan Ukrayna'ya hiç ağır silah gönderilmemesinin nedeniyle ilgili soruları, 'Alman ordusunun elinde kısa vadede tedarik edecek kadar bulunmamasıyla' izah eden Scholz, 'G7'nin yapacağı 50 milyar euroluk, bu kapsamda AB'nin yapacağı 1.5 milyar euroluk askeri yardımın, Ukrayna'nın doğrudan silah üreticilerinden alım yapmasına hizmet edeceğini' dile getirdi. Basın toplantısında ısrarla "Ağır silah tedarik edilecek mi, Leopard tankı verilecek mi" soruları sorulurken, şansölye net evet ya da hayır yanıtı vermekten kaçındı. Ukrayna hükümetinden ihtiyaç duyduğu silahların listesini ve savunma sanayi şirketlerinden kısa vadede tedarik edebilecekleri silahların listesini alarak ortak bir liste oluşturduklarını aktaran Scholz, listede 'daha önceki gibi tanksavar, uçaksavar silahlar, mühimmat ve ayrıca topçu savaşında kullanılabilecek şeyler' olduğunu söylerken, ayrıntıya girmedi. "Gerekli izinler mümkün olan en kısa sürede çıkarılacak, dolayısıyla bunların hiçbiri muhalefetin iddia ettiği gibi oyalama manevrası değil" diye ekleyen şansölye, Ukrayna hükümetinin silah siparişlerinin maliyetini Alman devletinin karşılayacağını belirtti. 'Tank kullanmanın araba kullanıp bir yere park etmeye benzemediğini, karmaşık bir askeri lojistik zincirin hareketli son noktası olduğunu, yakıtından yedek parçasına, teknik desteğinden eğitimine dek her şeyini düşünmek gerektiğini' anlatan Scholz, diğer AB ülkelerinin kullandığı, özellikle eski Doğu Bloku ülkelerinin ellerinde kalan Sovyet silahlarının Ukrayna'ya verilmesi, bunun onlarda doğuracağı boşlukların, Alman ordusunun ileri tarihli teslimatlarıyla aşamalı kapatılması formülünü sundu. Bu fikri Fransa, İtalya, Kanada ve ABD gibi diğer ülkelerin de mantıklı bulduğunu söyledi. Ancak böyle uzun vadeli bir takasın bile Alman ordusunun kapasitesini zayıflatması ihtimalinden ötürü Alman tankı sevkiyatı meselesi muğlak kaldı. Scholz, Ukrayna'ya NATO'nun müdahil olmayacağını söylerken "Çatışmanın diğer ülkelere yayılmasının önlenmesi gerekiyor, bu nedenle NATO müdahale etmeyecek" vurgusunu yaptı. Gelgelelim basın toplantısının ardından, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan'a hem koalisyon hükümetindeki ortakları Yeşiller ve Hür Demokratlardan (FDP) hem de anamuhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU), Ukrayna'ya ağır silah vermesi için baskı arttı. Bunun başını Yeşiller çekti. Yeşillerden Meclis Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter, 'Kiev'e derhal son teknoloji ürünü Alman ağır silahlarının tedarik edilmesi' çağrısı yapan bir dizi açıklamada bulundu. Hofreiter, 'Almanya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Ukrayna'ya silah tedarikinde frene basması yüzünden savaşın uzadıkça uzayabileceğini' öne sürüp şu iddiada bulundu:“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafere yaklaştıkça, savaşın yayılması, daha fazla ülkenin işgal edilmesi ve fiili bir Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklenme riski de artıyor. Bu yüzden Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."Yeşiller'in Avrupa Prlamentosu üyesi Reinhard Bütikofer, 'Ukrayna'ya ABD ve diğer müttefikleri askeri yardım yağdırırken, Berlin'in tereddütlü davranması ve saklambaç oyunu oynamasını' kınadı.FDP'nin önde gelen isimleri de 'diğer ülkelerin gerisinde kalan Almanya'nın daha fazla gecikmeden Ukrayna'ya derhal ağır silah tedarik etmesi gerektiğinde' söz birliği ederken, FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai "Bu kararın gelecek birkaç gün içinde verileceğini varsayıyorum" dedi.CDU Meclis Grubu Başkan Vekili Johann Wadephul, Scholz'un açıklamalarına "Çok az - çok geç" tepkisini göstererek "Almanya ağır silahları teslim etmemeye devam ediyor, yani Ukrayna'yı kaderine terk ediyor" diye tweetledi. CDU'lu eski bakan Julia Klöckner, "Şansölye Scholz'un frene basmasının, geciktirmesinin, oyalamasının ve böylece Ukrayna'yı yağmur altında bırakıp Putin'i teşvik etmesinin gerçek nedeni nedir?" tweetini attı.CDU/CSU grubu, mecliste Ukrayna'ya ağır silah tedariki için tasarı sunma tehdidiyle Scholz'u daha da köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Bir süredir SPD'li Başbakan'ın baş kritiği kesilen Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Scholz'un açıklamalarının 'cevaptan çok yeni soru işaretleri yaratırken Kiev'de büyük hayal kırıklığı ve buruk acıyla karşılandığını' söyledi. Almanya'nın askeri işlerine doğrudan karışan Ukraynalı Büyükelçi, "Alman ordusunun Ukrayna'ya yeni hiçbir teslimat yapamayacak durumda olduğu tezi anlaşılmaz" diye çıkıştı.Alman ordusunun mekanize piyade birliklerinin baş zırhlı savaş aracı Marder talebinde ısrar eden Melnyk, "Yaklaşık 100'ü eğitim amaçlı kullanılan ve bu nedenle hemen Ukrayna'ya teslim edilebilecek 400'den fazla Marder zırhlı personel taşıyıcısı var. Ayrıca çoğu kullanımda olmayan ve bu nedenle Ukrayna'ya gönderilebilecek yaklaşık 800 Fuchs zırhlı nakliye aracı bulunuyor" diyerek ekledi:"Panzerhaubitzen 2000'in teslimatı da çok önemli olacaktır. Alman ordusunda bu uzun menzilli topçu silahlarından yaklaşık 120 adet bulunuyor."Almanya Başbakanı'nın Kiev'le birlikte silah listesi hazırladıklarını açıklamasına da itiraz eden büyükelçi, "Birkaç hafta önce Almanya'nın gönderdiği olası silah teslimatı listesinde ağır silah yok. İhtiyacımız olan silahlar bu listede yok" dedi. Melnyk'e yanıt Alman ordusundan geldi. ARD ve ZDF'ye konuşan Alman Ordusu Genel Müfettiş Vekili Markus Laubenthal, Ukraynalı Büyükelçinin 'Almanya'nın isterse, ağır silahlarının bir kısmını hemen Ukrayna'ya teslim edebileceği' iddiasını reddetti. 'Kiev'in taleplerini karşılamaları halinde, bu yıl 13 bin ve gelecek yıl 16 bin Alman askeriyle NATO yükümlülükleri dahilindeki operasyonel kabiliyetin olumsuz etkileneceğini' belirten Laubenthal, 'olasılıklara müdahale edemez hale geleceklerini ve bunun savunma kabiliyetini ciddi şekilde zayıflatacağını' söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220411/alman-savunma-bakani-ukraynaya-dogrudan-ordu-stoklarindan-silah-tedarikinin-sonuna-geldik-1055460875.html

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almanya, rusya, ukrayna, olaf scholz, yeşiller