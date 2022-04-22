https://tr.sputniknews.com/20220422/gaziantepte-bir-sise-icecek-icin-izdiham-1055758816.html

Gaziantep'te bir şişe içecek için izdiham

Gaziantep'te bir şişe içecek için izdiham

Gaziantep’te bir kişi tarafından dağıtılan içecekten almak isteyen kadınlar izdihama neden oldu. İzdiham sırasında dağıtımı yapan kişinin kadınlara sert... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T02:03+0300

2022-04-22T02:03+0300

2022-04-22T02:16+0300

ekonomi

gaziantep

içecek

izdiham

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055758791_0:78:332:265_1920x0_80_0_0_87866ea1e36140771708be464c1b5550.png

Gaziantep'te bu kez de bir kişi tarafından dağıtılan bedava içecek izdihamı yaşandı.Bazı sosyal medya hesaplarından bir minibüsten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bedava ekmek dağıtımı yaparken çekildiği ileri sürülen izdiham görüntüsü yayınlandı. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Bizim o tür bir mobil ekmek dağıtımımız yok” açıklaması geldi.Gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. İzdihamın bir vatandaşın dağıttığı sarı renkli içecekten almaya çalışan tamamına yakını kadınlardan oluşan kalabalık tarafından yaratıldığı anlaşıldı."Dağıtımı yapan kişinin bir kadına, ‘Sana yok. Sana yok. Bu nasıl bir ahlaksızlık ya?” diye çıkışması dikkat çekti.

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaziantep, içecek, izdiham