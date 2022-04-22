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https://tr.sputniknews.com/20220422/gaziantepte-bir-sise-icecek-icin-izdiham-1055758816.html
Gaziantep'te bir şişe içecek için izdiham
Gaziantep'te bir şişe içecek için izdiham
Gaziantep’te bir kişi tarafından dağıtılan içecekten almak isteyen kadınlar izdihama neden oldu. İzdiham sırasında dağıtımı yapan kişinin kadınlara sert... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T02:03+0300
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ekonomi
gaziantep
içecek
izdiham
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Gaziantep'te bu kez de bir kişi tarafından dağıtılan bedava içecek izdihamı yaşandı.Bazı sosyal medya hesaplarından bir minibüsten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bedava ekmek dağıtımı yaparken çekildiği ileri sürülen izdiham görüntüsü yayınlandı. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Bizim o tür bir mobil ekmek dağıtımımız yok” açıklaması geldi.Gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. İzdihamın bir vatandaşın dağıttığı sarı renkli içecekten almaya çalışan tamamına yakını kadınlardan oluşan kalabalık tarafından yaratıldığı anlaşıldı."Dağıtımı yapan kişinin bir kadına, ‘Sana yok. Sana yok. Bu nasıl bir ahlaksızlık ya?” diye çıkışması dikkat çekti.
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gaziantep, içecek, izdiham

Gaziantep'te bir şişe içecek için izdiham

02:03 22.04.2022 (güncellendi: 02:16 22.04.2022)
© Twitter/ Tuncay ÖzkanGaziantep'te bir şişe içecek için izdiham
Gaziantep'te bir şişe içecek için izdiham - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Twitter/ Tuncay Özkan
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Gaziantep’te bir kişi tarafından dağıtılan içecekten almak isteyen kadınlar izdihama neden oldu. İzdiham sırasında dağıtımı yapan kişinin kadınlara sert çıkışması dikkat çekti.
Gaziantep'te bu kez de bir kişi tarafından dağıtılan bedava içecek izdihamı yaşandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından bir minibüsten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bedava ekmek dağıtımı yaparken çekildiği ileri sürülen izdiham görüntüsü yayınlandı. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Bizim o tür bir mobil ekmek dağıtımımız yok” açıklaması geldi.
Gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. İzdihamın bir vatandaşın dağıttığı sarı renkli içecekten almaya çalışan tamamına yakını kadınlardan oluşan kalabalık tarafından yaratıldığı anlaşıldı.
"Dağıtımı yapan kişinin bir kadına, ‘Sana yok. Sana yok. Bu nasıl bir ahlaksızlık ya?” diye çıkışması dikkat çekti.
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