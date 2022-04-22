https://tr.sputniknews.com/20220422/isvec-hukumeti-kuran-yakma-olaylarinin-arkasinda-yabanci-gucler-oldugundan-supheleniyor-1055767062.html

İsveç hükümeti, Kuran yakma olaylarının arkasında 'yabancı güçler' olduğundan şüpheleniyor

İsveç hükümeti, Kuran yakma olaylarının arkasında 'yabancı güçler' olduğundan şüpheleniyor

İsveç hükümeti, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın ülke genelinde düzenlediği Kuran yakma etkinliklerinin arkasında 'yabancı güçlerin' olduğundan... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T12:50+0300

2022-04-22T12:50+0300

2022-04-22T12:51+0300

dünya

isveç

kuran

kuran-ı kerim

eylem

aşırı sağ

yakma

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Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı politikacı Rasmus Paludan'ın birçok kentte Kuran yakma etkinlikleri düzenlemesinin ardından İsveç'te şiddet olayları artmaya devam ediyor.Sıkı Yön (Partisi Stram Kurs) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın düzenlediği etkinliklere ilişkin konuşan Adalet Bakanı Morgan Johansson, "Hem Danimarka hem de İsveç vatandaşlığına sahip olan Paludan bir nedenle İsveç'ten nefret ediyor ve İsveç'e zarar vermeye çalışıyor gibi görünüyor. Nedenini anlamıyorum” dedi.Yetkililer, Müslüman ayaklanmasında toplam 26 polis memuru ve 14 diğer kişinin yaralandığını ve 20 polis aracının hasar gördüğünü bildirdi. Olayda birçok kişi de tutuklandı.'Terör tehdidi arttı'İsveç Ulusal Terörist Tehdit Değerlendirme Merkezi (NCT), bu tür olayların yaşanmaya devam edebileceği konusunda uyardı. İskandinav ülkesine yönelik terör tehdidinin arttığını belirten NCT şefi Ethel Limén, ulusal yayın kuruluşu SVT'ye verdiği demeçte, "Daha önce algılanan ihlallerin bir itici güç olarak hareket ettiğini ve terörist saldırılar gerçekleştirme niyetini harekete geçirdiğini gördük" dedi.NCT'nin yıllık değerlendirmesine göre, şimdiye kadar İsveç'e yönelik terör tehdidi 5 puanlık ölçekte 3 seviyesinde kalıyor. Bu, bir terör eyleminin muhtemel olduğu anlamına geliyor.Müslüman çocukların kaçırıldığı iddiası İsveç gazetesi Aftonbladet ile çarşamba günü yayınlanan bir röportajında Bakan Johansson, bu yılın başlarında İsveç sosyal hizmet kurumlarının Müslüman çocukları kaçırdığı iddiasıyla ilgili iddialar hakkında da konuştu.Bu eylemlerin arkasında 'yabancı güçlerin' olabileceğini söyleyen Johansson, "Ortadoğu'daki bu aktörlerden bazıları tarafından İsveç'in imajının nasıl belirlendiğini görüyoruz" dedi.Dışişleri Bakanlığı da Şubat ayında 'bir dezenformasyon kampanyası' yürütüldüğüne ilişkin paylaşımda bulunmuştu.Johansson, bu iddialar ve son olayların arkasında 'yabancı güçlerin' olabileceğini savundu. Öte yandan, Paludan'ın planladığı eylemlerin dünyada yankı uyandırmasının ardından, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetleri, İsveçli diplomatlara protesto notası vermişti.En son şiddet olayları, pazar gecesi İsveç'in üçüncü büyük şehri olan Malmö'de, çoğunluğu gençlerden oluşan öfkeli bir kalabalığın yüksek suç oranıyla bilinen bir mahallede lastikleri çöp bidonlarını ateşe vermesiyle patlak verdi.Diğer bazı İsveç şehirlerinde de şiddetli çatışmalar meydana geldi. Norrköping'de pazar günü polisin uyarı ateşi açması sonucu 3 kişi yaralandı.Başbakan Andersson'dan bölgeye ziyaret'Bunun üzerine Başbakan Magdalena Andersson, çarşamba günü ayaklanmaların olduğu başka Norrköping ve Linkoping'i ziyaret etti.Stram Kurs'un Kuran'ı yakma planlarına yönelik protestolar daha önce de İsveç'te şiddetlenmişti. 2020'de Malmö'deki çatışmalarda protestocular arabaları ateşe vermiş ve birçok mağaza hasar görmüştü. Aynı yıl Paludan, ırkçılık da dahil olmak üzere bir dizi suçtan Danimarka'da 1 ay hapse mahkum edilmişti.

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https://tr.sputniknews.com/20220417/irandan-kuran-yakma-eylemine-polis-korumasi-veren-isvece-hukumetten-derhal-net-tepki-bekliyoruz-1055629605.html

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isveç, kuran, kuran-ı kerim, eylem, aşırı sağ, yakma