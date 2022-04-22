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https://tr.sputniknews.com/20220422/netflix-abone-sayilarindaki-azalmayi-takiben-animasyon-projelerini-azaltiyor-1055763682.html
Netflix, abone sayılarındaki azalmayı takiben animasyon projelerini azaltıyor
Netflix, abone sayılarındaki azalmayı takiben animasyon projelerini azaltıyor
Online dizi ve film platformu Netflix, abone sayılarında yaşanan düşüşün ardından animasyon üretim projelerini yavaşlatma kararı aldı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T10:47+0300
2022-04-22T10:47+0300
yaşam
netflix
animasyon
proje
iptal
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Netflix, yüksek oranda yaşadığı abone kayıplarından sonra animasyon projelerini frenlemeye karar verdi.The Wrap'in aktardığına göre Netflix'in Orijinal Animasyon için Yaratıcı Liderlik ve Geliştirme Direktörü Phil Rynda, bu hafta birkaç çalışanıyle birlikte işten çıkarıldı.Öte yandan platform, eleştirmenlerce beğenilen çizgi roman Bone'un uzun zamandır beklenen uyarlaması da dahil olmak üzere bir dizi animasyon projesini de iptal etti.Bununla beraber Roald Dahl'ın The Twits filminin animasyon uyarlaması ve Lauren Faust'un Toil and Trouble filmi de iptal edildi.İptaller hakında City of Ghosts yönetmeni Elizabeth Ito başta olmak üzere birçok içerik oluşturucu, Netflix'in beğeni toplayan projelerin iptalini haklı çıkarmak için kaynak eksikliğini veya manipüle edilmiş verileri kullandığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220420/netflix-ilk-kez-abone-kaybetti-1055694624.html
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netflix, animasyon, proje, iptal

Netflix, abone sayılarındaki azalmayı takiben animasyon projelerini azaltıyor

10:47 22.04.2022
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Online dizi ve film platformu Netflix, abone sayılarında yaşanan düşüşün ardından animasyon üretim projelerini yavaşlatma kararı aldı.
Netflix, yüksek oranda yaşadığı abone kayıplarından sonra animasyon projelerini frenlemeye karar verdi.
The Wrap'in aktardığına göre Netflix'in Orijinal Animasyon için Yaratıcı Liderlik ve Geliştirme Direktörü Phil Rynda, bu hafta birkaç çalışanıyle birlikte işten çıkarıldı.
Öte yandan platform, eleştirmenlerce beğenilen çizgi roman Bone'un uzun zamandır beklenen uyarlaması da dahil olmak üzere bir dizi animasyon projesini de iptal etti.
Bununla beraber Roald Dahl'ın The Twits filminin animasyon uyarlaması ve Lauren Faust'un Toil and Trouble filmi de iptal edildi.
İptaller hakında City of Ghosts yönetmeni Elizabeth Ito başta olmak üzere birçok içerik oluşturucu, Netflix'in beğeni toplayan projelerin iptalini haklı çıkarmak için kaynak eksikliğini veya manipüle edilmiş verileri kullandığını belirtti.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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