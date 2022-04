https://tr.sputniknews.com/20220422/netflix-abone-sayilarindaki-azalmayi-takiben-animasyon-projelerini-azaltiyor-1055763682.html

Netflix, abone sayılarındaki azalmayı takiben animasyon projelerini azaltıyor

Netflix, abone sayılarındaki azalmayı takiben animasyon projelerini azaltıyor

Online dizi ve film platformu Netflix, abone sayılarında yaşanan düşüşün ardından animasyon üretim projelerini yavaşlatma kararı aldı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T10:47+0300

2022-04-22T10:47+0300

2022-04-22T10:47+0300

yaşam

netflix

animasyon

proje

iptal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435336_0:23:1201:698_1920x0_80_0_0_fe536d250cd46964a42cd78b3c3f0d3c.jpg

Netflix, yüksek oranda yaşadığı abone kayıplarından sonra animasyon projelerini frenlemeye karar verdi.The Wrap'in aktardığına göre Netflix'in Orijinal Animasyon için Yaratıcı Liderlik ve Geliştirme Direktörü Phil Rynda, bu hafta birkaç çalışanıyle birlikte işten çıkarıldı.Öte yandan platform, eleştirmenlerce beğenilen çizgi roman Bone'un uzun zamandır beklenen uyarlaması da dahil olmak üzere bir dizi animasyon projesini de iptal etti.Bununla beraber Roald Dahl'ın The Twits filminin animasyon uyarlaması ve Lauren Faust'un Toil and Trouble filmi de iptal edildi.İptaller hakında City of Ghosts yönetmeni Elizabeth Ito başta olmak üzere birçok içerik oluşturucu, Netflix'in beğeni toplayan projelerin iptalini haklı çıkarmak için kaynak eksikliğini veya manipüle edilmiş verileri kullandığını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220420/netflix-ilk-kez-abone-kaybetti-1055694624.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, animasyon, proje, iptal