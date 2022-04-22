https://tr.sputniknews.com/20220422/rus-askeri-yetkili-ukraynadaki-harekatin-ikinci-asamasinin-amacini-acikladi-1055768102.html
Rus askeri yetkili Ukrayna'daki harekatın ikinci aşamasının amacını açıkladı
Rus askeri yetkili Ukrayna'daki harekatın ikinci aşamasının amacını açıkladı
Rusya Merkezi Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekayev, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ikinci aşamasında Rus birliklerin görevinin Rusya'nın... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T12:27+0300
2022-04-22T12:27+0300
2022-04-22T12:27+0300
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ukrayna
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kırım
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Minnekayev, "Özel harekatın ikinci aşamasının başlamasından itibaren tam 2 gün geçti. Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbass ve Ukrayna'nın güneyi üzerinde tam kontrolü sağlamak. Bu, Kırım'a uzanan bir kara koridoru oluşturma imkanı sunacak" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada özel askeri harekatta yeni aşamanın başladığını belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, harekatın birinci aşamasındaki ana görevin düşmanın muharebe potansiyelinin ciddi oranda azaltılması olduğunu ve Rus birliklerin Ukrayna'nın hava ve deniz kuvvetlerini neredeyse yok ettiğini vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/lavrov-bati-zelenskiyi-rusyaya-karsi-kullandi-1055670271.html
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Rus askeri yetkili Ukrayna'daki harekatın ikinci aşamasının amacını açıkladı
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Rusya Merkezi Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekayev, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ikinci aşamasında Rus birliklerin görevinin Rusya'nın güneyini Kırım'a karadan bağlamak olduğunu söyledi.
Minnekayev, "Özel harekatın ikinci aşamasının başlamasından itibaren tam 2 gün geçti. Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbass ve Ukrayna'nın güneyi üzerinde tam kontrolü sağlamak. Bu, Kırım'a uzanan bir kara koridoru oluşturma imkanı sunacak" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada özel askeri harekatta yeni aşamanın başladığını belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, harekatın birinci aşamasındaki ana görevin düşmanın muharebe potansiyelinin ciddi oranda azaltılması olduğunu ve Rus birliklerin Ukrayna'nın hava ve deniz kuvvetlerini neredeyse yok ettiğini vurgulamıştı.