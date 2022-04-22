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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220422/rus-askeri-yetkili-ukraynadaki-harekatin-ikinci-asamasinin-amacini-acikladi-1055768102.html
Rus askeri yetkili Ukrayna'daki harekatın ikinci aşamasının amacını açıkladı
Rus askeri yetkili Ukrayna'daki harekatın ikinci aşamasının amacını açıkladı
Rusya Merkezi Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekayev, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ikinci aşamasında Rus birliklerin görevinin Rusya'nın... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T12:27+0300
2022-04-22T12:27+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donbass
kırım
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Minnekayev, "Özel harekatın ikinci aşamasının başlamasından itibaren tam 2 gün geçti. Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbass ve Ukrayna'nın güneyi üzerinde tam kontrolü sağlamak. Bu, Kırım'a uzanan bir kara koridoru oluşturma imkanı sunacak" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada özel askeri harekatta yeni aşamanın başladığını belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, harekatın birinci aşamasındaki ana görevin düşmanın muharebe potansiyelinin ciddi oranda azaltılması olduğunu ve Rus birliklerin Ukrayna'nın hava ve deniz kuvvetlerini neredeyse yok ettiğini vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/lavrov-bati-zelenskiyi-rusyaya-karsi-kullandi-1055670271.html
rusya
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rusya, ukrayna, donbass, kırım

Rus askeri yetkili Ukrayna'daki harekatın ikinci aşamasının amacını açıkladı

12:27 22.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girMariupol
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Merkezi Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekayev, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ikinci aşamasında Rus birliklerin görevinin Rusya'nın güneyini Kırım'a karadan bağlamak olduğunu söyledi.
Minnekayev, "Özel harekatın ikinci aşamasının başlamasından itibaren tam 2 gün geçti. Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbass ve Ukrayna'nın güneyi üzerinde tam kontrolü sağlamak. Bu, Kırım'a uzanan bir kara koridoru oluşturma imkanı sunacak" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada özel askeri harekatta yeni aşamanın başladığını belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, harekatın birinci aşamasındaki ana görevin düşmanın muharebe potansiyelinin ciddi oranda azaltılması olduğunu ve Rus birliklerin Ukrayna'nın hava ve deniz kuvvetlerini neredeyse yok ettiğini vurgulamıştı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Ukrayna'daki özel askeri harekatta yeni aşama başlıyor
19 Nisan, 12:01
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