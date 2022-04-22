https://tr.sputniknews.com/20220422/sepultura-turkiyeye-geliyor-1055769570.html
Sepultura, Türkiye'ye geliyor
Sepultura, Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura, İstanbul Kilyos'ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda konser verecek. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T13:03+0300
2022-04-22T13:03+0300
2022-04-22T13:08+0300
konser
yaşam
metal
istanbul
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Milyon Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilecek Milyonfest Metal Kampı, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta düzenlenecek. Müzikseverlerin 3 gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı kampta Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble’ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar konser verecek.
https://tr.sputniknews.com/20220303/oscar-and-the-wolf-3-yil-aradan-sonra-yeniden-turkiyede-1054392087.html
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konser, metal, istanbul
Sepultura, Türkiye'ye geliyor
13:03 22.04.2022 (güncellendi: 13:08 22.04.2022) Abone ol
Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura, İstanbul Kilyos'ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda konser verecek.
Milyon Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilecek Milyonfest Metal Kampı, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta düzenlenecek.
Müzikseverlerin 3 gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı kampta Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble’ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar konser verecek.