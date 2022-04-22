https://tr.sputniknews.com/20220422/sepultura-turkiyeye-geliyor-1055769570.html

Sepultura, Türkiye'ye geliyor

Sepultura, Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura, İstanbul Kilyos'ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda konser verecek. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

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konser

yaşam

metal

istanbul

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Milyon Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilecek Milyonfest Metal Kampı, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta düzenlenecek. Müzikseverlerin 3 gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı kampta Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble’ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar konser verecek.

https://tr.sputniknews.com/20220303/oscar-and-the-wolf-3-yil-aradan-sonra-yeniden-turkiyede-1054392087.html

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konser, metal, istanbul