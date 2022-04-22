Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220422/sepultura-turkiyeye-geliyor-1055769570.html
Sepultura, Türkiye'ye geliyor
Sepultura, Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura, İstanbul Kilyos'ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda konser verecek. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T13:03+0300
2022-04-22T13:08+0300
konser
yaşam
metal
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055769537_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_f21571f959a711de798af92f3db8f639.jpg
Milyon Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilecek Milyonfest Metal Kampı, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta düzenlenecek. Müzikseverlerin 3 gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı kampta Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble’ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar konser verecek.
https://tr.sputniknews.com/20220303/oscar-and-the-wolf-3-yil-aradan-sonra-yeniden-turkiyede-1054392087.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055769537_52:0:599:410_1920x0_80_0_0_d8965f0ef0eaa11bbc817da37d8943e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konser, metal, istanbul

Sepultura, Türkiye'ye geliyor

13:03 22.04.2022 (güncellendi: 13:08 22.04.2022)
© DHASepultura
Sepultura - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura, İstanbul Kilyos'ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda konser verecek.
Milyon Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilecek Milyonfest Metal Kampı, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta düzenlenecek.
Müzikseverlerin 3 gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı kampta Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble’ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar konser verecek.
Oscar and the Wolf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
YAŞAM
Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de
3 Mart, 12:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала