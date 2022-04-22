https://tr.sputniknews.com/20220422/ukraynaya-ait-an-26-tipi-askeri-kargo-ucagi-dustu-1055765244.html
Ukrayna'ya ait An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü
Ukrayna'ya ait An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü
Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya'da Ukrayna ordusuna ait bir An-26 askeri kargo uçağı düştü. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T11:24+0300
2022-04-22T11:24+0300
2022-04-22T11:34+0300
ukrayna
ukrayna krizi
an-26
askeri kargo uçakları
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Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya bölgesinde yer alan Volnyanskiy'de Ukrayna ordusuna ait Antonov An-26 tipi bir askeri kargo uçağı düştü.Bölge makamlarının Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın uçağın teknik uçuş gerçekleştirdiği sırada meydana geldiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin olmadığı, fakat yaralıların olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-savunma-bakanligi-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-ukraynanin-14-askeri-unsuru-vuruldu-1055752815.html
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ukrayna, an-26, askeri kargo uçakları
Ukrayna'ya ait An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü
11:24 22.04.2022 (güncellendi: 11:34 22.04.2022) Abone ol
Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya'da Ukrayna ordusuna ait bir An-26 askeri kargo uçağı düştü.
Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya bölgesinde yer alan Volnyanskiy'de Ukrayna ordusuna ait Antonov An-26 tipi bir askeri kargo uçağı düştü.
Bölge makamlarının Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın uçağın teknik uçuş gerçekleştirdiği sırada meydana geldiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin olmadığı, fakat yaralıların olduğu kaydedildi.