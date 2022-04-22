Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220422/ukraynaya-ait-an-26-tipi-askeri-kargo-ucagi-dustu-1055765244.html
Ukrayna'ya ait An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü
Ukrayna'ya ait An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü
Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya'da Ukrayna ordusuna ait bir An-26 askeri kargo uçağı düştü. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T11:24+0300
2022-04-22T11:34+0300
ukrayna
ukrayna krizi
an-26
askeri kargo uçakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055765677_0:30:1816:1052_1920x0_80_0_0_58f0793a23157fe52f69ae6bb971dbbe.jpg
Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya bölgesinde yer alan Volnyanskiy'de Ukrayna ordusuna ait Antonov An-26 tipi bir askeri kargo uçağı düştü.Bölge makamlarının Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın uçağın teknik uçuş gerçekleştirdiği sırada meydana geldiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin olmadığı, fakat yaralıların olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-savunma-bakanligi-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-ukraynanin-14-askeri-unsuru-vuruldu-1055752815.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055765677_188:0:1628:1080_1920x0_80_0_0_442a04fc9dffcf012b2b22edf65e6e93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, an-26, askeri kargo uçakları

Ukrayna'ya ait An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü

11:24 22.04.2022 (güncellendi: 11:34 22.04.2022)
© WikipediaAntonov An-26
Antonov An-26 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Wikipedia
Abone olTelegram
Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya'da Ukrayna ordusuna ait bir An-26 askeri kargo uçağı düştü.
Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya bölgesinde yer alan Volnyanskiy'de Ukrayna ordusuna ait Antonov An-26 tipi bir askeri kargo uçağı düştü.
Bölge makamlarının Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın uçağın teknik uçuş gerçekleştirdiği sırada meydana geldiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin olmadığı, fakat yaralıların olduğu kaydedildi.
Ukrayna - Rusya - operasyon -Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 14 askeri unsuru vuruldu
Dün, 21:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала