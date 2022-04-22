https://tr.sputniknews.com/20220422/ukraynaya-ait-an-26-tipi-askeri-kargo-ucagi-dustu-1055765244.html

Ukrayna'ya ait An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü

Ukrayna'ya ait An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü

Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya'da Ukrayna ordusuna ait bir An-26 askeri kargo uçağı düştü. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T11:24+0300

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ukrayna

ukrayna krizi

an-26

askeri kargo uçakları

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Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya bölgesinde yer alan Volnyanskiy'de Ukrayna ordusuna ait Antonov An-26 tipi bir askeri kargo uçağı düştü.Bölge makamlarının Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın uçağın teknik uçuş gerçekleştirdiği sırada meydana geldiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin olmadığı, fakat yaralıların olduğu kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-savunma-bakanligi-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-ukraynanin-14-askeri-unsuru-vuruldu-1055752815.html

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ukrayna, an-26, askeri kargo uçakları