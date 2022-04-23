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Google'dan 23 Nisan'a özel doodle
Google'dan 23 Nisan'a özel doodle
Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T09:05+0300
2022-04-23T09:05+0300
yaşam
google
doodle
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 'doodle' ile Çocuk Bayramını kutluyor.Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
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google, doodle, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

Google'dan 23 Nisan'a özel doodle

09:05 23.04.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVGoogle- YouTube
Google- YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı.
Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 'doodle' ile Çocuk Bayramını kutluyor.
Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
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