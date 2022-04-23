https://tr.sputniknews.com/20220423/googledan-23-nisana-ozel-doodle-1055789938.html
Google'dan 23 Nisan'a özel doodle
Google'dan 23 Nisan'a özel doodle
Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T09:05+0300
2022-04-23T09:05+0300
2022-04-23T09:05+0300
yaşam
google
doodle
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 'doodle' ile Çocuk Bayramını kutluyor.Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
google, doodle, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Google'dan 23 Nisan'a özel doodle
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Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı.
Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 'doodle' ile Çocuk Bayramını kutluyor.
Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.