https://tr.sputniknews.com/20220423/googledan-23-nisana-ozel-doodle-1055789938.html

Google'dan 23 Nisan'a özel doodle

Google'dan 23 Nisan'a özel doodle

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T09:05+0300

2022-04-23T09:05+0300

2022-04-23T09:05+0300

yaşam

google

doodle

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 'doodle' ile Çocuk Bayramını kutluyor.Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google, doodle, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı