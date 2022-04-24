https://tr.sputniknews.com/20220424/ak-partili-celik-hdpli-paylani-kinadi-asilsiz-iddialari-esas-alan-teklifini-reddediyoruz-1055803944.html

AK Partili Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı: 'Asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz'

AK Partili Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı: 'Asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Garo Paylan'ın iade edilen sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hakkında, "Tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T10:04+0300

2022-04-24T10:04+0300

2022-04-24T10:04+0300

politika

ak parti

ömer çelik

hdp

garo paylan

1915 ermeni olayları

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Ahlaksız teklif yok hükmündedir'Çelik, paylaşımının devamında şu değerlendirmede bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220423/meclis-baskani-sentop-hdpli-garo-paylanin-1915-olaylarina-dair-yasa-teklifini-iade-etti-1055797469.html

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ak parti, ömer çelik, hdp, garo paylan, 1915 ermeni olayları