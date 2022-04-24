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AK Partili Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı: 'Asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz'
AK Partili Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı: 'Asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Garo Paylan'ın iade edilen sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hakkında, "Tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T10:04+0300
2022-04-24T10:04+0300
politika
ak parti
ömer çelik
hdp
garo paylan
1915 ermeni olayları
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Ahlaksız teklif yok hükmündedir'Çelik, paylaşımının devamında şu değerlendirmede bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220423/meclis-baskani-sentop-hdpli-garo-paylanin-1915-olaylarina-dair-yasa-teklifini-iade-etti-1055797469.html
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ak parti, ömer çelik, hdp, garo paylan, 1915 ermeni olayları

AK Partili Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı: 'Asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz'

10:04 24.04.2022
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Garo Paylan'ın iade edilen sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hakkında, "Tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Ahlaksız teklif yok hükmündedir'

Çelik, paylaşımının devamında şu değerlendirmede bulundu:
"Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır. Bu teklif, Azerbaycan'ın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır. İlgili şahıs derhal yüce Türk milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz. Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir."
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
POLİTİKA
Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti
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