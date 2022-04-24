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Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
akdeniz
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25.63 kilometre, Datça'nın ise 177.37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 16.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220423/bosna-hersekte-57-buyuklugunde-deprem-ilk-belirlemelere-gore-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1055788220.html
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deprem, akdeniz, muğla, datça

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

08:12 24.04.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© DHA
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Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25.63 kilometre, Datça'nın ise 177.37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 16.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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