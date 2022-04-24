https://tr.sputniknews.com/20220424/akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1055802656.html

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

akdeniz

muğla

datça

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25.63 kilometre, Datça'nın ise 177.37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 16.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

https://tr.sputniknews.com/20220423/bosna-hersekte-57-buyuklugunde-deprem-ilk-belirlemelere-gore-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1055788220.html

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deprem, akdeniz, muğla, datça