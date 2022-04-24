https://tr.sputniknews.com/20220424/akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1055802656.html
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T08:12+0300
2022-04-24T08:12+0300
2022-04-24T08:12+0300
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deprem
akdeniz
muğla
datça
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25.63 kilometre, Datça'nın ise 177.37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 16.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220423/bosna-hersekte-57-buyuklugunde-deprem-ilk-belirlemelere-gore-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1055788220.html
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deprem, akdeniz, muğla, datça
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25.63 kilometre, Datça'nın ise 177.37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 16.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.