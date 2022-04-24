https://tr.sputniknews.com/20220424/hande-firattan-sahan-gokbakaraa-yanit-keske-sen-de-yorum-atsaydin-1055805323.html

Hande Fırat’tan Şahan Gökbakar’a yanıt: 'Keşke sen de yorum atsaydın'

Hande Fırat’tan Şahan Gökbakar’a yanıt: 'Keşke sen de yorum atsaydın'

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi ve "Keşke sen... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T11:42+0300

2022-04-24T11:42+0300

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türkiye

şahan gökbakar

hande fırat

türkiye

ekonomik kriz

kira

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Enflasyonun yüksek seyri ile beraber kira ve satılık ev fiyatları da bir hayli yükseldi.Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.Hande Fırat, Twitter hesabından, "Ev fiyatları ve kiralar!!! Niye bu kadar yüksek? Yanıtlarınızı bekliyorum" paylaşımı yaptı.Gökbakar, Fırat’ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Ben de çok şaşırdım gerçekten... Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikatten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum" ifadesini kullandı.Fırat, Gökbakar'a Twitter hesabından şu yanıtını verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbulda-kiralar-katlandi-ortalama-metrekare-fiyatlarinda-son-1-yilda-yuzde-250lere-varan-artis-1054625904.html

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şahan gökbakar, hande fırat, türkiye, ekonomik kriz, kira