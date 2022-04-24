Hande Fırat’tan Şahan Gökbakar’a yanıt: 'Keşke sen de yorum atsaydın'
11:42 24.04.2022 (güncellendi: 11:46 24.04.2022)
© AFP 2022 / STRHande Fırat
© AFP 2022 / STR
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi ve "Keşke sen de yorum atsaydın" dedi.
Enflasyonun yüksek seyri ile beraber kira ve satılık ev fiyatları da bir hayli yükseldi.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.
Hande Fırat, Twitter hesabından, "Ev fiyatları ve kiralar!!! Niye bu kadar yüksek? Yanıtlarınızı bekliyorum" paylaşımı yaptı.
Ev fiyatları ve kiralar !!! Niye bu kadar yüksek ? Yanıtlarınızı bekliyorum— Hande Fırat (@handefrt) April 21, 2022
Gökbakar, Fırat’ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Ben de çok şaşırdım gerçekten... Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikatten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum" ifadesini kullandı.
Fırat, Gökbakar'a Twitter hesabından şu yanıtını verdi:
"Sevgili Şahan baya eski tanışıyoruz. Kaçırdıysan dün programda tartıştık. Gelen yorumları okuyorum. Keşke sen de atsaydın. Çıkan sonuçları merak edersen; hammadde yüksek, enflasyon yüksek, arz yetersiz, kriz dönemlerinde en yüksek artış konutta oluyor. Kiralara tüm bunların yanı sıra uçan ev sahibi isteklerini de ekleyebilirsin."
Ben de çok şaşırdım gerçekten...Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yuksek hakkaten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, araplar ev aliyor, enflasyon %140 falan diye deli sacmasi seyler yazmayin arkadaslar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? 🤣Ayılmanızı bekliyorum https://t.co/7EE5mwY8pM— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) April 22, 2022