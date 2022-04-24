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Hande Fırat’tan Şahan Gökbakar’a yanıt: 'Keşke sen de yorum atsaydın'
Hande Fırat’tan Şahan Gökbakar’a yanıt: 'Keşke sen de yorum atsaydın'
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi ve "Keşke sen... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T11:42+0300
2022-04-24T11:46+0300
türkiye
şahan gökbakar
hande fırat
türkiye
ekonomik kriz
kira
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Enflasyonun yüksek seyri ile beraber kira ve satılık ev fiyatları da bir hayli yükseldi.Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.Hande Fırat, Twitter hesabından, "Ev fiyatları ve kiralar!!! Niye bu kadar yüksek? Yanıtlarınızı bekliyorum" paylaşımı yaptı.Gökbakar, Fırat’ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Ben de çok şaşırdım gerçekten... Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikatten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum" ifadesini kullandı.Fırat, Gökbakar'a Twitter hesabından şu yanıtını verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbulda-kiralar-katlandi-ortalama-metrekare-fiyatlarinda-son-1-yilda-yuzde-250lere-varan-artis-1054625904.html
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şahan gökbakar, hande fırat, türkiye, ekonomik kriz, kira

Hande Fırat’tan Şahan Gökbakar’a yanıt: 'Keşke sen de yorum atsaydın'

11:42 24.04.2022 (güncellendi: 11:46 24.04.2022)
© AFP 2022 / STRHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / STR
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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi ve "Keşke sen de yorum atsaydın" dedi.
Enflasyonun yüksek seyri ile beraber kira ve satılık ev fiyatları da bir hayli yükseldi.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.
Hande Fırat, Twitter hesabından, "Ev fiyatları ve kiralar!!! Niye bu kadar yüksek? Yanıtlarınızı bekliyorum" paylaşımı yaptı.
Gökbakar, Fırat’ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Ben de çok şaşırdım gerçekten... Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikatten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum" ifadesini kullandı.
Fırat, Gökbakar'a Twitter hesabından şu yanıtını verdi:
"Sevgili Şahan baya eski tanışıyoruz. Kaçırdıysan dün programda tartıştık. Gelen yorumları okuyorum. Keşke sen de atsaydın. Çıkan sonuçları merak edersen; hammadde yüksek, enflasyon yüksek, arz yetersiz, kriz dönemlerinde en yüksek artış konutta oluyor. Kiralara tüm bunların yanı sıra uçan ev sahibi isteklerini de ekleyebilirsin."
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