https://tr.sputniknews.com/20220424/italyan-politikaci-ukraynadaki-durum-avrupanin-zayiflamasina-yol-acabilir-1055808828.html
İtalyan politikacı: Ukrayna’daki durum Avrupa’nın zayıflamasına yol açabilir
İtalyan politikacı: Ukrayna’daki durum Avrupa’nın zayıflamasına yol açabilir
İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı eski müsteşarı Michele Geraci, Ukrayna'daki durumun ekonomiye ciddi zararlar vereceği için Avrupa'nın zayıflamasına yol... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T15:28+0300
2022-04-24T15:28+0300
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Geraci, Xinhua ajansına demecinde Ukrayna'daki durumun ekonomiye ciddi zararlar vereceği için Avrupa'nın zayıflamasına yol açabileceğini söyledi.İtalyan politikacı, “Rusya ekonomisine zarar vereceğini düşünerek enerji yaptırımları uyguluyoruz. Ancak söz konusu yaptırımlar sadece AB ekonomisine daha fazla zarar verecek” açıklamasında bulundu.İtalya, Almanya ve bir dizi Doğu Avrupa ülkesinin zor durumda kalacaklarına dikkat çeken Geraci, “Her şeyi yanlış yapıyoruz. Bize sadece zarar verecek ihracat yasakları uyguluyoruz” vurgusunu yaptı.Yaptırımların etkili olmadığını söyleyen Geraci, “Bu sorunu çözmemiz için Rusya ile diplomasiye başvurmamız gerekecek. Sadece Kiev'e değil, Moskova'ya gitmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/ukrayna-savunma-bakani-rusya-ile-olasi-bir-gerilim-avrupa-icin-feci-sonuclar-doguracak-1050948193.html
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ukrayna, avrupa, batı, rusya, ekonomi
İtalyan politikacı: Ukrayna’daki durum Avrupa’nın zayıflamasına yol açabilir
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İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı eski müsteşarı Michele Geraci, Ukrayna'daki durumun ekonomiye ciddi zararlar vereceği için Avrupa'nın zayıflamasına yol açabileceğini belirtti.
Geraci, Xinhua ajansına demecinde Ukrayna'daki durumun ekonomiye ciddi zararlar vereceği için Avrupa'nın zayıflamasına yol açabileceğini söyledi.
İtalyan politikacı, “Rusya ekonomisine zarar vereceğini düşünerek enerji yaptırımları uyguluyoruz. Ancak söz konusu yaptırımlar sadece AB ekonomisine daha fazla zarar verecek” açıklamasında bulundu.
İtalya, Almanya ve bir dizi Doğu Avrupa ülkesinin zor durumda kalacaklarına dikkat çeken Geraci, “Her şeyi yanlış yapıyoruz. Bize sadece zarar verecek ihracat yasakları uyguluyoruz” vurgusunu yaptı.
Yaptırımların etkili olmadığını söyleyen Geraci, “Bu sorunu çözmemiz için Rusya ile diplomasiye başvurmamız gerekecek. Sadece Kiev'e değil, Moskova'ya gitmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.