https://tr.sputniknews.com/20220424/kartalda-asiri-hiz-yapan-surucu-4-araci-hurdaya-cevirdi-2-yarali-1055802756.html
Kartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı
Kartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı
İstanbul Kartal Sahil Yolu'nda, iddiaya göre aşırı süratli olan bir otomobil, kontrolden çıkarak 4 araca çarptı. Kazanın ardından park halindeki araçlar... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T08:21+0300
2022-04-24T08:21+0300
2022-04-24T08:21+0300
türkiye
kartal
istanbul
kaza
araba
otomobil
araç
sahil
yaralı
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Saat 22.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu belirtilen Kaan Umut Yiğit idaresindeki 34 TJ 0846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar ve kazaya neden olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobilin sürücüsü Kaan Umut Yiğit ve yanında bulunan Emir Karayatlar hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle sahil yolundaki trafik, Tuzla istikametine bir süre aksadı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından trafik, tekrar normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220423/gumushanede-supheli-paket-alarmi-trafik-cift-yonlu-kapatildi-1055798931.html
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kartal, istanbul, kaza, araba, otomobil, araç, sahil, yaralı
Kartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı
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İstanbul Kartal Sahil Yolu'nda, iddiaya göre aşırı süratli olan bir otomobil, kontrolden çıkarak 4 araca çarptı. Kazanın ardından park halindeki araçlar hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Saat 22.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu belirtilen Kaan Umut Yiğit idaresindeki 34 TJ 0846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar ve kazaya neden olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobilin sürücüsü Kaan Umut Yiğit ve yanında bulunan Emir Karayatlar hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.
Kaza nedeniyle sahil yolundaki trafik, Tuzla istikametine bir süre aksadı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından trafik, tekrar normal seyrine döndü.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.