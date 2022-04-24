https://tr.sputniknews.com/20220424/kartalda-asiri-hiz-yapan-surucu-4-araci-hurdaya-cevirdi-2-yarali-1055802756.html

Kartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı

Kartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı

İstanbul Kartal Sahil Yolu'nda, iddiaya göre aşırı süratli olan bir otomobil, kontrolden çıkarak 4 araca çarptı. Kazanın ardından park halindeki araçlar... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T08:21+0300

2022-04-24T08:21+0300

2022-04-24T08:21+0300

türkiye

kartal

istanbul

kaza

araba

otomobil

araç

sahil

yaralı

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Saat 22.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu belirtilen Kaan Umut Yiğit idaresindeki 34 TJ 0846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar ve kazaya neden olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobilin sürücüsü Kaan Umut Yiğit ve yanında bulunan Emir Karayatlar hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle sahil yolundaki trafik, Tuzla istikametine bir süre aksadı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından trafik, tekrar normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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kartal, istanbul, kaza, araba, otomobil, araç, sahil, yaralı