Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220424/kartalda-asiri-hiz-yapan-surucu-4-araci-hurdaya-cevirdi-2-yarali-1055802756.html
Kartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı
Kartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı
İstanbul Kartal Sahil Yolu'nda, iddiaya göre aşırı süratli olan bir otomobil, kontrolden çıkarak 4 araca çarptı. Kazanın ardından park halindeki araçlar... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T08:21+0300
2022-04-24T08:21+0300
türkiye
kartal
istanbul
kaza
araba
otomobil
araç
sahil
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055802846_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_b4bad27b35ba902dacbe581c01e333d7.jpg
Saat 22.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu belirtilen Kaan Umut Yiğit idaresindeki 34 TJ 0846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar ve kazaya neden olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobilin sürücüsü Kaan Umut Yiğit ve yanında bulunan Emir Karayatlar hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle sahil yolundaki trafik, Tuzla istikametine bir süre aksadı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından trafik, tekrar normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220423/gumushanede-supheli-paket-alarmi-trafik-cift-yonlu-kapatildi-1055798931.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055802846_98:0:645:410_1920x0_80_0_0_d7b6524b2531dc1246ff6befb58da011.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kartal, istanbul, kaza, araba, otomobil, araç, sahil, yaralı

Kartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı

08:21 24.04.2022
© DHAKartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı
Kartal'da aşırı hız yapan sürücü, 4 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Kartal Sahil Yolu'nda, iddiaya göre aşırı süratli olan bir otomobil, kontrolden çıkarak 4 araca çarptı. Kazanın ardından park halindeki araçlar hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Saat 22.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu belirtilen Kaan Umut Yiğit idaresindeki 34 TJ 0846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar ve kazaya neden olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobilin sürücüsü Kaan Umut Yiğit ve yanında bulunan Emir Karayatlar hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.
Kaza nedeniyle sahil yolundaki trafik, Tuzla istikametine bir süre aksadı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından trafik, tekrar normal seyrine döndü.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığına yakın bölgede, trafik levhasının altında bulunan şüpheli bir paket, bomba imha ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatıldı. Paketin içinden kişisel eşyalar çıktığı görülürken, ihbar üzerine çift yönlü trafiğe kapatılan yol, tekrar ulaşıma açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
TÜRKİYE
Gümüşhane’de şüpheli paket alarmı: Trafik, çift yönlü kapatıldı
Dün, 23:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала