https://tr.sputniknews.com/20220425/anket-fransizlarin-yuzde-60indan-fazlasi-parlamento-secimlerinde-macron-aleyhine-oy-kulllanacak-1055821805.html

Anket: Fransızların yüzde 60'ından fazlası parlamento seçimlerinde Macron aleyhine oy kullanacak

Anket: Fransızların yüzde 60'ından fazlası parlamento seçimlerinde Macron aleyhine oy kullanacak

Fransa'da gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu yoklamasına göre seçmenlerin yüzde 60'ından fazlası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un haziran ayında yapılacak... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T10:19+0300

2022-04-25T10:19+0300

2022-04-25T10:21+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

marine le pen

seçim

parlamento

anket

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Fransa'da yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, Fransız halkının çoğunluğunun Macron'un haziran seçimlerini kazanmasını istemediğini gösterdi.Anket, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarının yayınlanmasının ardından 1300 Fransız seçmen arasında gerçekleştirildi.Cnews ve Europe 1 kanalları için yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü Macron'un parlamentoda çoğunluğa sahip olmasını istemediğini söylerken, yüzde 35'i aksi görüş bildirdi. Başbakan olarak kimi tercih edecekleri konusunda yüzde 46'lık kesim Marine Le Pen'i, yüzde 44'lük kesim Jean-Luc Melenchon'u gösterirken, yüzde 8'i Valerie Pecresse'den (Cumhuriyetçi partiden başkan adayı) yana çıktı.Ankete katılanların yüzde 49'u cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun sonuçlarından memnun olduklarını söyledi. Aynı sayıda katılımcı ise oylamanın sonucundan memnun olmadığını dile getirdi.Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 24 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, oyların yüzde 100'ünü işleme koyduktan sonra, görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzde 58.55 oy aldığını ve sağcı aday Marine Le Pen'in ise yüzde 41.45'ini aldığını duyurdu.Dünya liderleri Macron'u tebrik ettiÖte yandan dünya liderleri, seçim sonuçlarının yayınlanmasının ardından Macron'u tebrik etti. Tebrik mesajı gönderenler arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı, ABD Başkanı, Suudi Arabistan Kralı, Hindistan Başbakanı ve Çin Devlet Başkanı da yer aldı.

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emmanuel macron, fransa, marine le pen, seçim, parlamento, anket