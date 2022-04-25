https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-azovstal-bolgesindeki-sivillerin-tahliyesi-icin-bugun-insani-koridor-acacak-1055826295.html
Rusya, Azovstal bölgesindeki 'sivillerin' tahliyesi için bugün insani koridor açacak
Rusya, Azovstal bölgesindeki 'sivillerin' tahliyesi için bugün insani koridor açacak
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev'in Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikası tesislerinde bulunduğunu öne sürdüğü sivillerin tahliyesi bugün yeniden... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T12:59+0300
2022-04-25T12:59+0300
2022-04-25T13:14+0300
ukrayna krizi
rusya
mariupol
azovstal
ukrayna
mihail mizintsev
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Kiev'in Azovstal bölgesinde sivil nüfusun bulunduğu yönündeki devam eden iddialarına cevaben Moskova'nın 'sivillerin' çıkışı için bir kez daha koridor açmaya hazır olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev şöyle devam etti: "Tamamen insani ilkelerle hareket eden Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti oluşumları, 25 Nisan 2022 saat 14:00'te (TSİ) askeri faaliyetleri tek taraflı olarak durduracak, birlikler güvenli mesafeye çekilecek ve belirtilen kategorideki vatandaşların kendilerinin seçeceği her yönden çıkmalarını sağlayacak."'Kiev, sivillerin serbest bırakılması için aşırı milliyetçi oluşumların komutanlarına emir vermeli'Bu fırsatı kullanarak Azovstal'den çıkmak veya teslim olmak isteyenlerin beyaz bayraklar sallamasıyla insani eylemin başlayacağını kaydeden Mizintsev, "Eğer fabrikada her şeye rağmen sivil vatandaşlar bulunması durumunda, bu kişilerin serbest bırakılması için Kiev hükümetinden aşırı milliyetçi oluşumların komutanlarına emir vermesini talep ediyoruz. Bu açıklama, her 30 dakikada bir telsiz kanalları üzerinden Azovstal'deki Ukraynalı oluşumlara kesintisiz olarak iletilecek. Sivillerin çıkışı önünde Kiev hükümetinin ve aşırı milliyetçi oluşumların komutanlarının sivilleri canlı kalkan olarak tutmaya devam etme yönünde karar almaları dışında hiçbir engel yok" vurgusunu yaptı.
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rusya, mariupol, azovstal , ukrayna, mihail mizintsev
Rusya, Azovstal bölgesindeki 'sivillerin' tahliyesi için bugün insani koridor açacak
12:59 25.04.2022 (güncellendi: 13:14 25.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev'in Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikası tesislerinde bulunduğunu öne sürdüğü sivillerin tahliyesi bugün yeniden insani koridor açacağını duyurdu.
Kiev'in Azovstal bölgesinde sivil nüfusun bulunduğu yönündeki devam eden iddialarına cevaben Moskova'nın 'sivillerin' çıkışı için bir kez daha koridor açmaya hazır olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev şöyle devam etti: "Tamamen insani ilkelerle hareket eden Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti oluşumları, 25 Nisan 2022 saat 14:00'te (TSİ) askeri faaliyetleri tek taraflı olarak durduracak, birlikler güvenli mesafeye çekilecek ve belirtilen kategorideki vatandaşların kendilerinin seçeceği her yönden çıkmalarını sağlayacak."
'Kiev, sivillerin serbest bırakılması için aşırı milliyetçi oluşumların komutanlarına emir vermeli'
Bu fırsatı kullanarak Azovstal'den çıkmak veya teslim olmak isteyenlerin beyaz bayraklar sallamasıyla insani eylemin başlayacağını kaydeden Mizintsev, "Eğer fabrikada her şeye rağmen sivil vatandaşlar bulunması durumunda, bu kişilerin serbest bırakılması için Kiev hükümetinden aşırı milliyetçi oluşumların komutanlarına emir vermesini talep ediyoruz. Bu açıklama, her 30 dakikada bir telsiz kanalları üzerinden Azovstal'deki Ukraynalı oluşumlara kesintisiz olarak iletilecek. Sivillerin çıkışı önünde Kiev hükümetinin ve aşırı milliyetçi oluşumların komutanlarının sivilleri canlı kalkan olarak tutmaya devam etme yönünde karar almaları dışında hiçbir engel yok" vurgusunu yaptı.