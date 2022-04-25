https://tr.sputniknews.com/20220425/tapu-cetesi-dublor-kullandi-e-devlet-ve-kimlik-bilgilerini-gosterince-inandik-1055829728.html

Tapu çetesi 'dublör' kullandı: 'E-devlet ve kimlik bilgilerini gösterince inandık'

Tapu çetesi 'dublör' kullandı: 'E-devlet ve kimlik bilgilerini gösterince inandık'

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir arsayı İzmir’de satmaya çalışan dolandırıcıları gerçek arsa sahibinin kılığına girdi. Dolandırıcılar, “Eşim çok... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T14:53+0300

2022-04-25T14:53+0300

2022-04-25T14:53+0300

türkiye

dolandırıcılık

tapu

sahtecilik

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Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan bir arsanın sahibi Metin Ş.’nin kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar internette satılık arsa ilanı verdi. Dolandırıcılar, emlakçı Ferdi Dağcı’yı, resmî evrakları gösterdikten sonra satış işlemleri için İzmir’e çağırdı. Arsa sahibi gibi davranan çete üyesinin, “Eşim çok hasta, onun ameliyat masrafları için arsayı acil satmam gerekli” demesi üzerine zanlıya inanan Dağcı, arkadaşları ile birlikte İzmir’e gitti.Devir işlemleri sırasında operasyonDolandırıcının 16 daire imar verilen arsayı almamaları halinde başka bir daireyi aynı fiyata satacağını söylemesi üzerine dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Dağcı, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin zanlıyı suçüstü yakalamak için yardım istediği Dağcı, ertesi gün satış işlemleri için dolandırıcılarla buluşmak istedi. Devir işlemlerinin yapıldığı sırada polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile zanlı gözaltına alınırken, olayın ardından polis ekipleri, diğer çete üyelerini de yakalamak için çalışma başlattı. Arsa sahibinin kılığına giren dolandırıcı zanlı da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği o operasyon anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.'E-devlet ve kimlik gibi bilgilerini gösterince inandık'Yaşanan dolandırıcılık olayını anlatan Ferdi Dağcı, “Ofisteki arkadaşlarımız internette bir ilan görmüşler. Fiyatı uygun olunca da bana söylediler. Hemen şahısla iletişim kurduk ve arsanın dayısına ait olduğunu, E-Devlet, kimlik gibi bilgilerini gösterebileceklerini söylediler. Bunun üzerine görüntülü konuştuk ve biz gerçek satıcı olduklarına ikna olduk. Bir an dedim ki Bunlar gerçek satıcı herhalde. Sonrasında bizi İzmir’e çağırdılar. Sözde arsa sahibinin eşi hasta olduğu için İzmir’den ayrılamadığını ve o sebeple sadece orada işlemleri yapabileceğini söylediler. Bizde tapu verecekleri için görüşmeye gittik. Bir kafede oturduk ve şartları konuşmaya başladık. Bize devir işlemlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden değil sadece noterden verebileceklerini söylediler. Tabi o sırada sadece onunla iletişim halinde değiliz. Bize 3-4 farklı şahıs daha sürekli arıyor. Görüşme sonunda biz bayağı adama inanmaya başladık ama son anda bir açık verdi." dedi.'Daire fiyatını söyleyince foyası ortaya çıktı'Dağcı şu ifadeleri kullandı:Tüm vatandaşları ve meslektaşlarını dikkatli olması konusunda uyaran Ferdi Dağcı, “Durumu anlattıktan sonra emniyetteki arkadaşlar hemen üstlerine bilgi verdiler ve suçüstü yapmak için bizden yardım istediler. Bizde yardım etmek maksadı ile dolandırıcılar arayarak ertesi gün için sözleştik. Noterde buluştuk ve işlemlerin yapıldığı sırada polis ekiplerine haber vererek gerçek arsa sahibinin kılığına giren şahsı yakalattık. Daha sonradan da şahsın tutuklandığını öğrendik. Olaydan sonra bizimle iletişime geçen diğer şahısları aradık ama telefonları kapalıydı. Bir diğer önemli olay ise gerçek arsa sahibini bulamadık. Polis ekipleri de ulaşmaya çalıştı ama bir sonuca ulaşamadı. Adama ne olduğunu bilmiyoruz belki yurt dışında veya başına bir şey geldi ama bir an önce ulaşılması lazım. Çünkü üzerine 100 milyon TL civarında taşınmaz mülk kayıtlı ve dolandırıcılar hala dışarıda. Şahıs arsa sahibinin kılığına bir dublör gibi girdiği için bizi bile kandırdı. Biz emlak işi yapıyoruz, biz bile inandıysak normal vatandaş her türlü inanır. Şahıslar bize 7 milyon liralık arsayı 700 bin TL’ye satacaklardı. Lütfen vatandaşlar ve emlakçı arkadaşlar çok dikkatli olsun” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html

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dolandırıcılık, tapu, sahtecilik