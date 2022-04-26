https://tr.sputniknews.com/20220426/abdden-osman-kavala-aciklamasi-turkiyeye-cagrida-bulunuyoruz-1055849021.html

ABD'den Osman Kavala açıklaması: Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz

ABD'den Osman Kavala açıklaması: Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, iş insanı Osman Kavala'ya verilen hapis cezası kararının "derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı" yarattığını belirterek serbest... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T09:00+0300

2022-04-26T09:00+0300

2022-04-26T09:07+0300

türkiye

osman kavala

abd

gezi

gezi parkı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin, "(Kavala'nın) adil olmayan bir şekilde suçlu bulunması insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle uyumlu değildir. Osman Kavala ile keyfi olarak hapis cezasına çarptırılan diğerlerini serbest bırakması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz" açıklaması yaptı. "Türkiye halkı cezalandırma korkusu duymadan insan haklarından ve temel özgürlüklerden faydalanmayı hak ediyor" denilen açıklamada, "İfade, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü kullanma hakkına Türkiye'nin anayasasında, uluslararası hukuk yükümlülüklerinde ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı taahhütlerinde yer verilmiştir. Hükümeti siyasi güdümlü adli takibatları sona erdirmeye ve tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz" denildi. Mahkeme, dün Gezi Parkı davasında dört buçuk yıldır tutuklu yargılanan iş insanı ve aktivist Osman Kavala'yı hükümeti ortadan kaldırmaya çalıştığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme ayrıca daha önce aynı iddialardan beraat etmiş olan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin de hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

türkiye

gezi parkı

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osman kavala, abd, gezi, gezi parkı