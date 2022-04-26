https://tr.sputniknews.com/20220426/devrilen-tirdaki-bayram-sekeri-ile-cikolatalar-yagmalandi-1055850617.html

Devrilen TIR'daki bayram şekeri ile çikolatalar yağmalandı

Devrilen TIR'daki bayram şekeri ile çikolatalar yağmalandı

Şanlıurfa’da devrilen tırdan yol kenarına saçılan bayram şekerleri ile çikolatalar, yoldan geçenler tarafından yağmalandı. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T10:10+0300

2022-04-26T10:10+0300

2022-04-26T10:10+0300

türkiye

yağmalama

şanlıurfa

tır şöförü

çikolata

şeker

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) Beyazkule ile Aslanbaba mevkisi arasında trafik kazası yaşandı. Geyit A.'nın kullandığı bayram şekeri ve çikolata yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü olayı gören TİGEM çalışanları tarafından çıkartıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi.Etrafa saçılan şeker ve çikolata yağmalandıDevrilmenin etkisiyle şeker ve çikolata paketleri yol kenarındaki araziye saçıldı. Tırın devrildiğini görenler, etrafa saçılan şeker ve çikolataları toplamaya başladı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda araç ile vatandaş geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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yağmalama, şanlıurfa, tır şöförü, çikolata, şeker