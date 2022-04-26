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Eski YSK Başkanı Sadi Güven: İmamoğlu’nun o sözünü savcılığa ben bildirdim
Eski YSK Başkanı Sadi Güven: İmamoğlu’nun o sözünü savcılığa ben bildirdim
Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T08:30+0300
2022-04-26T08:30+0300
politika
sadi güven
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Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik olarak söylediği “Ahmak, 31 Mart seçimini tekrarlatandır” şeklindeki ifadesini savcılığa kendisinin bildirdiğini söyledi.Konu hakkında Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulunan dönemin YSK Başkanı Sadi Güven’in açıklamaları şöyle:
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sadi güven, ekrem imamoğlu

Eski YSK Başkanı Sadi Güven: İmamoğlu’nun o sözünü savcılığa ben bildirdim

08:30 26.04.2022
© AASadi Güven
Sadi Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanması hakkında konuştu.
Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik olarak söylediği “Ahmak, 31 Mart seçimini tekrarlatandır” şeklindeki ifadesini savcılığa kendisinin bildirdiğini söyledi.
Konu hakkında Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulunan dönemin YSK Başkanı Sadi Güven’in açıklamaları şöyle:
Hamdolsun ben kul hakkına inanan birisiyim. Seçimde normal maddi kul hakkının çok ötesinde insanların kendi geleceklerini belirledikleri bir şey olduğu için daha titiz davrandık. Biz kurul olarak çalışıyoruz. Bu açıklamanın kurula karşı yapıldığı düşünülerek konu gündeme geldi, kurul başkanı olarak benim savcılığa bilgi vermem konusu da gündeme geldi ve o şekilde karar alındı.
Başkan olarak da ben ilettim. Gerisini takdir edecek yargıdır. O bizim işimiz değil. Sadece o sözler üzerine, Kurula karşı yapıldığını düşünerek böyle bir ihbarda bulunduk. Bizimki sadece kamu kurumunda çalışan hakim ve savcılara yapılan sözlü bir hakaret nedeniyle bir ihbardı hepsi bu. Nedir, ne değildir, suç oluşturur mu oluşturmaz mı, oluşturursa ne olur? O yargının konusu. Bizim ifademizin alınmasına gerek yok. Bizim görevimiz onu duyurmaktı, duyurduk.
Biz kurul olarak sadece ihbarda bulunduk. Şikayete bağlı bir suç değil bu. Şikayetçi olsa da olmasa da kamunun resen takip etmesi gereken hususlardan biridir. Şikayete bağlı olsaydı zaten çağırılardı, ifade verilirdi ya da avukatlar gider ifade verirdi. Resen soruşturulacağı için ifade almalarını gerektirmez. Sizi takip ediyorum yoksa seçimle ilgili hiç seçim kimseyle konuşmadım, konuşmuyorum. Benim işim değil. Uzmanlar tartışsın.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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