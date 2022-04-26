https://tr.sputniknews.com/20220426/fransadan-kavalaya-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-kararina-kinama-derhal-serbest-birakilsin-1055861691.html

Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararına Fransa'dan kınama: Derhal serbest bırakılsın

Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararına Fransa'dan kınama: Derhal serbest bırakılsın

Gezi Parkı davasından çıkan karara bir kınama da Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T16:08+0300

2022-04-26T16:08+0300

2022-04-26T16:55+0300

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osman kavala

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Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Fransa müebbet hapis cezasını şiddetle kınıyor" denilerek Kavala'nın 'derhal serbest bırakılması ve hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi' çağrısı yapıldı. Açıklamada 'sivil toplum figürü' diye nitelenen Kavala'nın dünkü karar duruşmasına dek 4.5 yıl tutuklu kalmasının da 'özellikle Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme kapsamında, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlali' olduğu dile getirildi. Dışişleri Sözcüsü Anne-Claire Legendre, “Fransa, insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesine olan bağlılığını yineler” dedi.Öncesinde AB ve ABD'den bir dizi tepki geldi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'hukukun üstünlüğü standartlarına açıkça aykırı' diye nitelediği kararı kınadı.Kararın 'Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB'ye aday ülke olarak kabul ettiği hukuk devleti standartları ve uluslararası yükümlülüklerle kökten tezat oluşturduğunu' dile getiren Baerbock, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti. Kültür Bakanı Claudia Roth da kararı 'saçma, temelsiz, dayanaksız ve siyasi' diye niteledi. Roth, 'Kavala'ya karşı kişisel intikam ile Türkiye'de demokrasi kültürüne savaş ilanı' diye değerlendirdiği kararın, 'Kavala'nın Türkiye'deki demokrasi kültürü ve Türk sivil toplumu adına cezaevinde bulunduğunu tescillediğini' dile getirdi. 3. Gezi Davası’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dün açıkladığı kararla, iş insanı Osman Kavala’nın 'casusluk' suçlamasından beraat ve tahliyesine, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'yi de 18’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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fransa, türkiye, osman kavala