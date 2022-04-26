https://tr.sputniknews.com/20220426/lavrov-kiev-silahla-doldurulmaya-devam-edilirse-muzakerelerin-sonuc-vermesi-dusuk-ihtimal-1055859528.html

BM Genel Sekreteri'yle görüşen Lavrov: Kiev silahla doldurulursa müzakerelerin sonuç vermesi zor

BM Genel Sekreteri'yle görüşen Lavrov: Kiev silahla doldurulursa müzakerelerin sonuç vermesi zor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in silahla doldurulmaya devam etmesi halinde Ukrayna ile ilgili müzakerelerin sonuç vermesinin pek olası olmadığını... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T15:12+0300

2022-04-26T15:12+0300

2022-04-26T15:22+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

bm genel sekreteri antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

rusya

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova’nın Ukrayna konusunda müzakere yoluyla bir çözüme ulaşılmasından yana olduğunu söyledi.Lavrov, “Jeopolitik bölgeye bakacak olursak, her şey Rusya’yı zapt etmek adına ve tam da bu amaçlarla yapıldı. Uzun yıllar boyunca Ukrayna ülkemizin rahatsız edilmesi ve engellenmesi amacıyla bir sıçrama tahtası olarak kullanıldı” dedi.

ukrayna

rusya

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sergey lavrov, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya