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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/lavrov-kiev-silahla-doldurulmaya-devam-edilirse-muzakerelerin-sonuc-vermesi-dusuk-ihtimal-1055859528.html
BM Genel Sekreteri'yle görüşen Lavrov: Kiev silahla doldurulursa müzakerelerin sonuç vermesi zor
BM Genel Sekreteri'yle görüşen Lavrov: Kiev silahla doldurulursa müzakerelerin sonuç vermesi zor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in silahla doldurulmaya devam etmesi halinde Ukrayna ile ilgili müzakerelerin sonuç vermesinin pek olası olmadığını... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T15:12+0300
2022-04-26T15:22+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
bm genel sekreteri antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
rusya
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova’nın Ukrayna konusunda müzakere yoluyla bir çözüme ulaşılmasından yana olduğunu söyledi.Lavrov, “Jeopolitik bölgeye bakacak olursak, her şey Rusya’yı zapt etmek adına ve tam da bu amaçlarla yapıldı. Uzun yıllar boyunca Ukrayna ülkemizin rahatsız edilmesi ve engellenmesi amacıyla bir sıçrama tahtası olarak kullanıldı” dedi.
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sergey lavrov, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya

BM Genel Sekreteri'yle görüşen Lavrov: Kiev silahla doldurulursa müzakerelerin sonuç vermesi zor

15:12 26.04.2022 (güncellendi: 15:22 26.04.2022)
© SputnikLavrov - BM Genel Sekreteri Guterres
Lavrov - BM Genel Sekreteri Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in silahla doldurulmaya devam etmesi halinde Ukrayna ile ilgili müzakerelerin sonuç vermesinin pek olası olmadığını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova’nın Ukrayna konusunda müzakere yoluyla bir çözüme ulaşılmasından yana olduğunu söyledi.
Lavrov, “Jeopolitik bölgeye bakacak olursak, her şey Rusya’yı zapt etmek adına ve tam da bu amaçlarla yapıldı. Uzun yıllar boyunca Ukrayna ülkemizin rahatsız edilmesi ve engellenmesi amacıyla bir sıçrama tahtası olarak kullanıldı” dedi.
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