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Moldova Devlet Başkanı: Transdinyester'deki patlamalar içerideki güç mücadelesiyle ilgili
Moldova Devlet Başkanı: Transdinyester'deki patlamalar içerideki güç mücadelesiyle ilgili
Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Transdinyester'de son yaşanan patlama hadiselerinin 'içerideki güç mücadeleleriyle' ilgili olduğunu öne sürdü. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T15:52+0300
2022-04-26T16:05+0300
dünya
moldova
maya sandu
transdinyester
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Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde yaşanan patlamaların ardından Güvenlik Konseyi liderleriyle bir araya geldi.Sandu, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada patlamaların, 'bölgeyi istikrarsızlaştırmaya niyetlenen karşıt güçler arasındaki iç mücadeleyle ilgili' olduğunu iddia etti.Sandu, "Edindiğimiz bilgilere göre gerilimi tırmandırma girişimleri, Transdinyester içindeki savaştan yana olan ve durumu istikrarsızlaştırmakla ilgilenen güçlerle alakalı, ancak bilgi toplamayı sürdürüyoruz" dedi.Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-disisleri-transdinyesterdeki-duruma-mudahale-edilmesini-gerektirecek-bir-senaryo-istemiyoruz-1055859008.html
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Moldova Devlet Başkanı: Transdinyester'deki patlamalar içerideki güç mücadelesiyle ilgili

15:52 26.04.2022 (güncellendi: 16:05 26.04.2022)
© AFP 2022Maya Sandu
Maya Sandu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022
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Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Transdinyester'de son yaşanan patlama hadiselerinin 'içerideki güç mücadeleleriyle' ilgili olduğunu öne sürdü.
Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde yaşanan patlamaların ardından Güvenlik Konseyi liderleriyle bir araya geldi.
Sandu, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada patlamaların, 'bölgeyi istikrarsızlaştırmaya niyetlenen karşıt güçler arasındaki iç mücadeleyle ilgili' olduğunu iddia etti.
Sandu, "Edindiğimiz bilgilere göre gerilimi tırmandırma girişimleri, Transdinyester içindeki savaştan yana olan ve durumu istikrarsızlaştırmakla ilgilenen güçlerle alakalı, ancak bilgi toplamayı sürdürüyoruz" dedi.
Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
Rusya Dışişleri: Transdinyester'deki duruma müdahale edilmesini gerektirecek bir senaryo istemiyoruz
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