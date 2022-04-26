https://tr.sputniknews.com/20220426/moldova-devlet-baskani-transdinyesterdeki-patlamalar-icerideki-guc-mucadelesiyle-ilgili-1055860774.html

Moldova Devlet Başkanı: Transdinyester'deki patlamalar içerideki güç mücadelesiyle ilgili

Moldova Devlet Başkanı: Transdinyester'deki patlamalar içerideki güç mücadelesiyle ilgili

Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Transdinyester'de son yaşanan patlama hadiselerinin 'içerideki güç mücadeleleriyle' ilgili olduğunu öne sürdü. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T15:52+0300

2022-04-26T15:52+0300

2022-04-26T16:05+0300

dünya

moldova

maya sandu

transdinyester

patlama

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Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde yaşanan patlamaların ardından Güvenlik Konseyi liderleriyle bir araya geldi.Sandu, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada patlamaların, 'bölgeyi istikrarsızlaştırmaya niyetlenen karşıt güçler arasındaki iç mücadeleyle ilgili' olduğunu iddia etti.Sandu, "Edindiğimiz bilgilere göre gerilimi tırmandırma girişimleri, Transdinyester içindeki savaştan yana olan ve durumu istikrarsızlaştırmakla ilgilenen güçlerle alakalı, ancak bilgi toplamayı sürdürüyoruz" dedi.Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-disisleri-transdinyesterdeki-duruma-mudahale-edilmesini-gerektirecek-bir-senaryo-istemiyoruz-1055859008.html

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