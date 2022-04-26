https://tr.sputniknews.com/20220426/moskova-mahkemesinden-tiktoka-2-milyon-ruble-para-cezasi-1055864039.html
Moskova mahkemesinden TikTok'a 2 milyon ruble para cezası
Moskova mahkemesinden TikTok'a 2 milyon ruble para cezası
Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi, Rus yasaları tarafından yasaklanan ‘eşcinsel ilişkileri teşvik eden içerikleri’ kaldırmadığı gerekçesiyle... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:09+0300
2022-04-26T17:09+0300
2022-04-26T17:09+0300
dünya
tiktok
eşcinsel
eşcinsel evlilik
eşcinsel ilişki
paylaşım
rusya
yasak
ceza
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Mahkemenin basın dairesinden yapılan açıklamada, “TikTok şirketi, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanununun 13.41. maddesinin 2. bölümü uyarınca idari suç işlemekten suçlu bulundu ve 2 milyon ruble idari para cezasına çarptırıldı” denildi.TikTok hakkında 'eşcinsel ilişkileri teşvik eden içerikleri yayınladığı' gerekçesiyle 4 milyon rubleye kadar para cezasına çarptısılması talebiyle dava açılmıştı.TikTok daha önce de Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 13.41. maddesi uyarınca 8 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220421/taliban-tiktok-ve-pubgyi-yasakladi-1055741993.html
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tiktok, eşcinsel, eşcinsel evlilik, eşcinsel ilişki, paylaşım, rusya, yasak, ceza
Moskova mahkemesinden TikTok'a 2 milyon ruble para cezası
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Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi, Rus yasaları tarafından yasaklanan ‘eşcinsel ilişkileri teşvik eden içerikleri’ kaldırmadığı gerekçesiyle TikTok'a 2 milyon ruble para cezası verdi.
Mahkemenin basın dairesinden yapılan açıklamada, “TikTok şirketi, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanununun 13.41. maddesinin 2. bölümü uyarınca idari suç işlemekten suçlu bulundu ve 2 milyon ruble idari para cezasına çarptırıldı” denildi.
TikTok hakkında 'eşcinsel ilişkileri teşvik eden içerikleri yayınladığı' gerekçesiyle 4 milyon rubleye kadar para cezasına çarptısılması talebiyle dava açılmıştı.
TikTok daha önce de Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 13.41. maddesi uyarınca 8 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.