https://tr.sputniknews.com/20220426/moskova-mahkemesinden-tiktoka-2-milyon-ruble-para-cezasi-1055864039.html

Moskova mahkemesinden TikTok'a 2 milyon ruble para cezası

Moskova mahkemesinden TikTok'a 2 milyon ruble para cezası

Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi, Rus yasaları tarafından yasaklanan ‘eşcinsel ilişkileri teşvik eden içerikleri’ kaldırmadığı gerekçesiyle... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T17:09+0300

2022-04-26T17:09+0300

2022-04-26T17:09+0300

dünya

tiktok

eşcinsel

eşcinsel evlilik

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rusya

yasak

ceza

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Mahkemenin basın dairesinden yapılan açıklamada, “TikTok şirketi, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanununun 13.41. maddesinin 2. bölümü uyarınca idari suç işlemekten suçlu bulundu ve 2 milyon ruble idari para cezasına çarptırıldı” denildi.TikTok hakkında 'eşcinsel ilişkileri teşvik eden içerikleri yayınladığı' gerekçesiyle 4 milyon rubleye kadar para cezasına çarptısılması talebiyle dava açılmıştı.TikTok daha önce de Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 13.41. maddesi uyarınca 8 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220421/taliban-tiktok-ve-pubgyi-yasakladi-1055741993.html

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tiktok, eşcinsel, eşcinsel evlilik, eşcinsel ilişki, paylaşım, rusya, yasak, ceza