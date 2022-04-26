https://tr.sputniknews.com/20220426/pekinden-bezosun-cin-twitter-uzerinde-nufuz-kazanmis-olabilir-mi-sorusuna-yanit-1055858854.html

Pekin'den Bezos'un 'Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?' sorusuna yanıt

Pekin'den Bezos'un 'Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?' sorusuna yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı, milyarder Jeff Bezos'un, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının arıdndan paylaştığı 'Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T14:58+0300

2022-04-26T14:58+0300

2022-04-26T14:58+0300

dünya

jeff bezos

twitter

çin

elon musk

tesla

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un paylaştığı "Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?" şeklindeki spekülasyona yanıt verdi.Vang, düzenlediği basın toplantısında, Twitter'ın içerik politikasını dönüştürmek için Tesla'ya baskı uygulayacakları yönündeki iddianın temelsiz olduğunu kaydetti.Tesla'nın geçen yıl dünya çapında sattığı araçların yaklaşık yarısı, şirketin Şanghay'daki fabrikasında üretilmişti.Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220426/twitterin-kurucusu-dorseyden-elon-musk-aciklamasi-guvendigim-tek-cozum-1055849960.html

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jeff bezos, twitter , çin, elon musk, tesla