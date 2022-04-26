https://tr.sputniknews.com/20220426/pekinden-bezosun-cin-twitter-uzerinde-nufuz-kazanmis-olabilir-mi-sorusuna-yanit-1055858854.html
Pekin'den Bezos'un 'Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?' sorusuna yanıt
Pekin'den Bezos'un 'Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?' sorusuna yanıt
Çin Dışişleri Bakanlığı, milyarder Jeff Bezos'un, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının arıdndan paylaştığı 'Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T14:58+0300
2022-04-26T14:58+0300
2022-04-26T14:58+0300
dünya
jeff bezos
twitter
çin
elon musk
tesla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054759357_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_bf0e7890747df90749a97c1bdd4e622b.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un paylaştığı "Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?" şeklindeki spekülasyona yanıt verdi.Vang, düzenlediği basın toplantısında, Twitter'ın içerik politikasını dönüştürmek için Tesla'ya baskı uygulayacakları yönündeki iddianın temelsiz olduğunu kaydetti.Tesla'nın geçen yıl dünya çapında sattığı araçların yaklaşık yarısı, şirketin Şanghay'daki fabrikasında üretilmişti.Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220426/twitterin-kurucusu-dorseyden-elon-musk-aciklamasi-guvendigim-tek-cozum-1055849960.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054759357_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bc4039ba6d068094e8f812cb1e7636.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jeff bezos, twitter , çin, elon musk, tesla
Pekin'den Bezos'un 'Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?' sorusuna yanıt
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı, milyarder Jeff Bezos'un, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının arıdndan paylaştığı 'Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?' sorusuna yanıt vererek, bu spekülasyonun temeli olmadığını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un paylaştığı "Çin, Twitter üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?" şeklindeki spekülasyona yanıt verdi.
Vang, düzenlediği basın toplantısında, Twitter'ın içerik politikasını dönüştürmek için Tesla'ya baskı uygulayacakları yönündeki iddianın temelsiz olduğunu kaydetti.
Tesla'nın geçen yıl dünya çapında sattığı araçların yaklaşık yarısı, şirketin Şanghay'daki fabrikasında üretilmişti.
Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.