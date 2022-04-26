https://tr.sputniknews.com/20220426/twitterin-kurucusu-dorseyden-elon-musk-aciklamasi-guvendigim-tek-cozum-1055849960.html
Twitter'ın kurucusu Dorsey'den Elon Musk açıklaması: Güvendiğim tek çözüm
Twitter'ın kurucusu Dorsey'den Elon Musk açıklaması: Güvendiğim tek çözüm
Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey, platform için 'tek çözüm' olarak gördüğü Elon Musk'a güvendiğini söylerken, şirkete kimsenin sahip... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T10:08+0300
2022-04-26T10:08+0300
2022-04-26T10:08+0300
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açıklama
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Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, geçen yıl Kasım ayında Twitter'daki CEO pozisyonundan istifa etti ve yerini şirketin baş teknoloji sorumlusu olan Hindistan doğumlu Parag Agrawal'a bıraktı. 45 yaşındaki Dorsey, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Prensip olarak birinin Twitter'a sahip olması veya onu yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Platform, bir şirket değil, protokol düzeyinde kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözen Elon, güvendiğim tek çözüm" diyen Dorsey, Agrawal ve Musk'a ithafen şöyle konuştu:Dorsey, şöyle devam etti: Dorsey, Musk'ın amacının güvenilir ve kapsayıcı bir platform oluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi.Radiohead'li yanıtDorsey ayrıca, Elon Musk'ın firmayı satın almak üzere yönetimle anlaşması üzerine İngiliz rock grubu Radiohead'in 'Everything in its right place' (Her şey doğru yerinde) şarkısını paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220425/elon-musk-hisse-basina-5420-dolara-twitteri-almak-icin-anlasti-1055841533.html
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twitter , jack dorsey, musk, elon musk, açıklama
Twitter'ın kurucusu Dorsey'den Elon Musk açıklaması: Güvendiğim tek çözüm
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Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey, platform için 'tek çözüm' olarak gördüğü Elon Musk'a güvendiğini söylerken, şirkete kimsenin sahip olmaması gerektiğini belirtti.
Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, geçen yıl Kasım ayında Twitter'daki CEO pozisyonundan istifa etti ve yerini şirketin baş teknoloji sorumlusu olan Hindistan doğumlu Parag Agrawal'a bıraktı.
45 yaşındaki Dorsey, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Prensip olarak birinin Twitter'a sahip olması veya onu yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Platform, bir şirket değil, protokol düzeyinde kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözen Elon, güvendiğim tek çözüm" diyen Dorsey, Agrawal ve Musk'a ithafen şöyle konuştu:
"Bu aynı zamanda Parag'ın da hedefi ve onu seçmemin nedeni. Şirketi imkansız bir durumdan kurtardığınız için ikinize de teşekkür ederim. Doğru yol bu. Buna tüm kalbimle inanıyorum"
Dorsey, şöyle devam etti:
"Benim için önemli olan fikir ve hizmettir ve ikisini de korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Twitter bir şirket olarak her zaman tek meselem ve en büyük pişmanlığım oldu. Uzun bir süre Wall Street'e ve reklam modeline ait olmuştu. Onu Wall Street'ten geri almak doğru bir ilk adım. Twitter'ın herkese açık bir şekilde sohbete hizmet etmeye devam edeceğinden ötürü çok mutluyum"
Dorsey, Musk'ın amacının güvenilir ve kapsayıcı bir platform oluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi.
Radiohead'li yanıt
Dorsey ayrıca, Elon Musk'ın firmayı satın almak üzere yönetimle anlaşması üzerine İngiliz rock grubu Radiohead'in 'Everything in its right place' (Her şey doğru yerinde) şarkısını paylaştı.