https://tr.sputniknews.com/20220426/twitterin-kurucusu-dorseyden-elon-musk-aciklamasi-guvendigim-tek-cozum-1055849960.html

Twitter'ın kurucusu Dorsey'den Elon Musk açıklaması: Güvendiğim tek çözüm

Twitter'ın kurucusu Dorsey'den Elon Musk açıklaması: Güvendiğim tek çözüm

Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey, platform için 'tek çözüm' olarak gördüğü Elon Musk'a güvendiğini söylerken, şirkete kimsenin sahip... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T10:08+0300

2022-04-26T10:08+0300

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yaşam

twitter

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musk

elon musk

açıklama

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Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, geçen yıl Kasım ayında Twitter'daki CEO pozisyonundan istifa etti ve yerini şirketin baş teknoloji sorumlusu olan Hindistan doğumlu Parag Agrawal'a bıraktı. 45 yaşındaki Dorsey, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Prensip olarak birinin Twitter'a sahip olması veya onu yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Platform, bir şirket değil, protokol düzeyinde kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözen Elon, güvendiğim tek çözüm" diyen Dorsey, Agrawal ve Musk'a ithafen şöyle konuştu:Dorsey, şöyle devam etti: Dorsey, Musk'ın amacının güvenilir ve kapsayıcı bir platform oluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi.Radiohead'li yanıtDorsey ayrıca, Elon Musk'ın firmayı satın almak üzere yönetimle anlaşması üzerine İngiliz rock grubu Radiohead'in 'Everything in its right place' (Her şey doğru yerinde) şarkısını paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220425/elon-musk-hisse-basina-5420-dolara-twitteri-almak-icin-anlasti-1055841533.html

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