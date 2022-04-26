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https://tr.sputniknews.com/20220426/putin-rus-sporcular-tamamen-siyasi-nedenlerle-gercek-yaptirimlara-ve-ayrimciliga-maruz-kaldi-1055862998.html
Putin: Rus sporcular, tamamen siyasi nedenlerle gerçek yaptırımlara ve ayrımcılığa maruz kaldı
Putin: Rus sporcular, tamamen siyasi nedenlerle gerçek yaptırımlara ve ayrımcılığa maruz kaldı
Rus ve Belaruslu paralimpik atletlerin Pekin Oyunları'ndan ihraç edilmesini spor ilkelerinin ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ihlali olduğunu belirten... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T16:46+0300
2022-04-26T16:46+0300
dünya
rusya
vladimir putin
sporcu
yaptırım
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Pekin Kış Olimpiyatları'nda ödüle hak kazanan Rus atletlerle bir araya gelen Putin, Rus sporcuların tamamen siyasi nedenlerle gerçek yaptırımlara ve ayrımcılığa maruz kaldığını vurguladı.Sergilenen tutumun olimpiyat ruhuyla hiçbir şekilde örtüşmediğinin altını çizen Putin, "Bu, olimpiyat oyunlarının giderek daha fazla ticarileştirildiğini gösteriyor, zira olimpiyat ve paralimpik hareketin sponsorlara, 'para keselerine' bağımlılığı çok büyük. Ticari bağımlılık ve ticarileşme, maalesef değersizleştirmeye giden bir yol" vurgusunu yaptı.Rusya'nın ulusal spordaki önemli geleneklerini koruyacağını ve Rus atletlerin haklarını korumak için her türlü çabayı göstereceklerini kaydeden Putin, "Rus sporcuları destekleyen Dünya Olimpiyatçılar Birliği (WOA) ve Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi gibi gerçek dostlarımızın ve partnerlerimizin katılabileceği müsabakalar düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-sporcu-valiyeva-yasaginin-kalmasinin-ardindan-pekin-olimpiyatlarinda-ilk-kez-piste-cikti-1053870031.html
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rusya, vladimir putin, sporcu, yaptırım

Putin: Rus sporcular, tamamen siyasi nedenlerle gerçek yaptırımlara ve ayrımcılığa maruz kaldı

16:46 26.04.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rus ve Belaruslu paralimpik atletlerin Pekin Oyunları'ndan ihraç edilmesini spor ilkelerinin ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ihlali olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus atletlerin haklarının temini için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.
Pekin Kış Olimpiyatları'nda ödüle hak kazanan Rus atletlerle bir araya gelen Putin, Rus sporcuların tamamen siyasi nedenlerle gerçek yaptırımlara ve ayrımcılığa maruz kaldığını vurguladı.
Sergilenen tutumun olimpiyat ruhuyla hiçbir şekilde örtüşmediğinin altını çizen Putin, "Bu, olimpiyat oyunlarının giderek daha fazla ticarileştirildiğini gösteriyor, zira olimpiyat ve paralimpik hareketin sponsorlara, 'para keselerine' bağımlılığı çok büyük. Ticari bağımlılık ve ticarileşme, maalesef değersizleştirmeye giden bir yol" vurgusunu yaptı.
Rusya'nın ulusal spordaki önemli geleneklerini koruyacağını ve Rus atletlerin haklarını korumak için her türlü çabayı göstereceklerini kaydeden Putin, "Rus sporcuları destekleyen Dünya Olimpiyatçılar Birliği (WOA) ve Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi gibi gerçek dostlarımızın ve partnerlerimizin katılabileceği müsabakalar düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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