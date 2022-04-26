https://tr.sputniknews.com/20220426/putin-rus-sporcular-tamamen-siyasi-nedenlerle-gercek-yaptirimlara-ve-ayrimciliga-maruz-kaldi-1055862998.html

Putin: Rus sporcular, tamamen siyasi nedenlerle gerçek yaptırımlara ve ayrımcılığa maruz kaldı

Putin: Rus sporcular, tamamen siyasi nedenlerle gerçek yaptırımlara ve ayrımcılığa maruz kaldı

Rus ve Belaruslu paralimpik atletlerin Pekin Oyunları'ndan ihraç edilmesini spor ilkelerinin ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ihlali olduğunu belirten... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T16:46+0300

2022-04-26T16:46+0300

2022-04-26T16:46+0300

dünya

rusya

vladimir putin

sporcu

yaptırım

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Pekin Kış Olimpiyatları'nda ödüle hak kazanan Rus atletlerle bir araya gelen Putin, Rus sporcuların tamamen siyasi nedenlerle gerçek yaptırımlara ve ayrımcılığa maruz kaldığını vurguladı.Sergilenen tutumun olimpiyat ruhuyla hiçbir şekilde örtüşmediğinin altını çizen Putin, "Bu, olimpiyat oyunlarının giderek daha fazla ticarileştirildiğini gösteriyor, zira olimpiyat ve paralimpik hareketin sponsorlara, 'para keselerine' bağımlılığı çok büyük. Ticari bağımlılık ve ticarileşme, maalesef değersizleştirmeye giden bir yol" vurgusunu yaptı.Rusya'nın ulusal spordaki önemli geleneklerini koruyacağını ve Rus atletlerin haklarını korumak için her türlü çabayı göstereceklerini kaydeden Putin, "Rus sporcuları destekleyen Dünya Olimpiyatçılar Birliği (WOA) ve Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi gibi gerçek dostlarımızın ve partnerlerimizin katılabileceği müsabakalar düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-sporcu-valiyeva-yasaginin-kalmasinin-ardindan-pekin-olimpiyatlarinda-ilk-kez-piste-cikti-1053870031.html

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rusya, vladimir putin, sporcu, yaptırım