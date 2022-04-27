https://tr.sputniknews.com/20220427/abdde-hukum-giyen-rus-pilot-yarosenko-rusyada-tutuklu-bulunan-abd-vatandasi-reedle-takas-edildi-1055890945.html

ABD'de hüküm giyen Rus pilot Yaroşenko, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Reed'le takas edildi

ABD'de hüküm giyen Rus pilot Yaroşenko, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Reed'le takas edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, uzun süren müzakereler sonucunda ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko'nun Rusya'da cezaevinde yatan ABD vatandaşı... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T14:59+0300

2022-04-27T14:59+0300

2022-04-27T15:38+0300

abd

rusya

dünya

takas

türkiye

trevor reed

konstantin yaroşenko

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055892313_0:0:1327:747_1920x0_80_0_0_47a2af244380a0f67bd12deb2b1adfa5.jpg

Bakanlık, "Uzun süren müzakere süreci sonucunda 27 Nisan 2022'de daha önce Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Trevor Reed, 2010'da ABD mahkemesi tarafından 20 yıl hapse mahkum edilen Rusya vatandaşı Konstantin Yaroşenko'yla takas edildi" ifadelerini kullandı. Reed, 2019 yılında Moskova'da polise saldırdığı gerekçesiyle geçen yıl mahkeme tarafından 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, 2011'de ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.'Yaroşenko'nun takası Türkiye'de gerçekleştirildi' Yaroşenko'nun eşi, Rus pilotun takasının Türkiye'de gerçekleştirildiğini ve şu anda Moskova'ya doğru uçtuğunu belirtti.Sputnik'e konuşan Viktoriya Yaroşenko, "Takas, Türkiye'de yapıldı. İki saat Rusya'da olacak. Moskova'ya gelecek. Henüz hangi havalimanına gittiğini dahi bilmiyorum. Beni aradılar ve hazırlanmak için bir buçuk saatim olduğunu söylediler" dedi.Reed, Vnukovo Havalimanı'ndan ABD'ye uçtu Rossiya 24 televizyonu da, Reed'in Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan ABD'ye gönderildiği anların görüntülerini yayınladı.ABD Başkanı Biden: Zor kararlar almamız gerektiÖte yandan ABD Başkanı Joe Biden da konuyla ilgili açıklama yaptı. Takasın 'zor kararlar' almayı gerektirdiğini söyleyen Biden, Paul Whelan ve diğer tutukları eve getirmek için çalışmayı sürdüreceğinin altını çizdi.Whelan, 2018'de Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında FSB tarafından yakalanıp gözaltına alınmış ve daha sonra mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/rusyada-mahkeme-whelanin-abdye-iade-edilmesinin-reddini-hukuka-uygun-buldu-1050585735.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, takas, türkiye, trevor reed, konstantin yaroşenko, joe biden