https://tr.sputniknews.com/20220427/endonezyadan-palm-yagi-aciklamasi-sadece-yemeklik-yaga-ihracat-yasagi-getirildi--1055887499.html

Endonezya'dan 'palm yağı' açıklaması: Sadece yemeklik yağa yasak getirildi

Endonezya'dan 'palm yağı' açıklaması: Sadece yemeklik yağa yasak getirildi

Endonezya, geçen hafta açıklanan palm yağı ihracatı yasağının yalnızca yemeklik yağ için kullanılan ürünlerin sevkiyatlarına uygulanacağını açıkladı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T13:30+0300

2022-04-27T13:30+0300

2022-04-27T13:42+0300

dünya

endonezya

palmiye yağı

yasak

ihracat

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Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, yasağın yemeklik yağın önemli bir bileşeni olan rafine, ağartılmış ve kokusu giderilmiş palmiye yağını (RBD) kapsadığını söyledi.Çikolatalar ve kozmetik ürünleri de dahil olmak üzere birçok malda kullanılan palm yağında dünyanın en büyük emtia üreticisi olan ülkede, yetkililerin yerel yemeklik yağ tedarikini korumaya çalıştıkları için uygulamaya koyulan yasak, sürpriz bir duyurunun ardından uluslararası pazarlarda fiyatları oldukça artırdı. Hükümet, söz konusu yasaktan ham palm yağı sevkiyatlarının etkilenmeyeceğini açıkladı. Başkent Cakarta, yerel pazarlarda dökme yemeklik yağın fiyatı, son haftalarda yüzde 70'lik bir artışla litre başına 26 bin Endonezya rupisine yükseldi. Yetkililer, fiyatın 14 bin rupiye düşmesiyle ihracata devam edilebileceğini vurguladı. Bakan Hartarto, "İhracat yasağına ilişkin politikayı düzenli olarak değerlendireceğiz. Bu, durumun gelişimine göre ayarlanacak düzenleyici bir alan" ifadelerini kullandı. Endonezya Palm Yağı Derneği'nin açıkladığı rakamlara göre, geçen yıl ülkenin 34.2 milyon ton palm yağı ihracatının yarısından azını rafine palmiye yağı oluşturdu.Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi olmasına rağmen ülke, kötü düzenlemeler nedeniyle aylardır yemeklik yağ sıkıntısı yaşıyor. Ayrıca dünya piyasalarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle ihracatın daha kârlı olduğu bu zamanlarda üreticiler, yurtiçinde satış yapmak istemiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220425/endonezya-palm-yagi-ihracatini-yasakladi-1055823995.html

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endonezya, palmiye yağı, yasak, ihracat