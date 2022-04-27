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'Gizemli' hepatit virüsü Kanada'da da görüldü
'Gizemli' hepatit virüsü Kanada'da da görüldü
İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada’da da tespit edildi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T09:29+0300
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yaşam
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Kanada Halk Sağlığı Kurumu'ndan (PHAC) yapılan açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır" ifadeleri kullanıldı.Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bugüne kadar ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda'da açıklanamayan hepatit vakaları görüldü.Gizemli hepatit vakalarıDSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.12 ülkeye yayılan virüsten şu ana kadar yaklaşık 200 çocuğun enfekte olduğu belirtiliyor.Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken; yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini de gündeme taşıdı.Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220426/japonyada-1-kiside-gizemli-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055858562.html
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kanada, gizemli hepatit, vaka

'Gizemli' hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

09:29 27.04.2022
© Sputnik / Maxim BogodvidRusya'da koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları
Rusya'da koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Maxim Bogodvid
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İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada’da da tespit edildi.
Kanada Halk Sağlığı Kurumu'ndan (PHAC) yapılan açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır" ifadeleri kullanıldı.
Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.
Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bugüne kadar ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda'da açıklanamayan hepatit vakaları görüldü.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.
12 ülkeye yayılan virüsten şu ana kadar yaklaşık 200 çocuğun enfekte olduğu belirtiliyor.
Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.
Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken; yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini de gündeme taşıdı.
Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.
Hastane - Laboratuvar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
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'Gizemli' hepatit virüsü dünya genelinde yayılıyor: Vaka sayısı 200'e yaklaştı
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