https://tr.sputniknews.com/20220427/trafikte-yol-verme-kavgasi-motosiklet-surucusu-iett-soforune-bicakla-saldirdi-1055880235.html
Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı
Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı
İstanbul Fatih'te yol verme kavgası yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası, motosikletli sürücü elinde bıçakla dehşet saçtı. İETT şoförüne bıçakla... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T09:39+0300
2022-04-27T09:39+0300
2022-04-27T09:40+0300
türkiye
iett
otobüs
otobüs şöförü
motosiklet
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055880171_0:0:637:358_1920x0_80_0_0_e175c09f64f59e1e2f8780ffdec9a5c5.jpg
İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. İddialara göre, motosikletli sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan güçlükle kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220412/yolcuyu-dovdugu-iddia-edilen-iett-soforu-tutuklandi-1055508166.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055880171_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_d43eb06d187dd87fe75f81f0a4a835c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iett, otobüs, otobüs şöförü, motosiklet, istanbul
Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı
09:39 27.04.2022 (güncellendi: 09:40 27.04.2022) Abone ol
İstanbul Fatih'te yol verme kavgası yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası, motosikletli sürücü elinde bıçakla dehşet saçtı. İETT şoförüne bıçakla işte böyle saldırdı!
İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı.
İddialara göre, motosikletli sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı.
Otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan güçlükle kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı.
Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.