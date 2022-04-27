https://tr.sputniknews.com/20220427/trafikte-yol-verme-kavgasi-motosiklet-surucusu-iett-soforune-bicakla-saldirdi-1055880235.html

Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı

Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı

İstanbul Fatih'te yol verme kavgası yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası, motosikletli sürücü elinde bıçakla dehşet saçtı. İETT şoförüne bıçakla... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T09:39+0300

2022-04-27T09:39+0300

2022-04-27T09:40+0300

türkiye

iett

otobüs

otobüs şöförü

motosiklet

istanbul

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İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. İddialara göre, motosikletli sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan güçlükle kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220412/yolcuyu-dovdugu-iddia-edilen-iett-soforu-tutuklandi-1055508166.html

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