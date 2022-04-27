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Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı
Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı
İstanbul Fatih'te yol verme kavgası yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası, motosikletli sürücü elinde bıçakla dehşet saçtı. İETT şoförüne bıçakla... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-27T09:40+0300
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otobüs şöförü
motosiklet
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İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. İddialara göre, motosikletli sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan güçlükle kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220412/yolcuyu-dovdugu-iddia-edilen-iett-soforu-tutuklandi-1055508166.html
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iett, otobüs, otobüs şöförü, motosiklet, istanbul

Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı

09:39 27.04.2022 (güncellendi: 09:40 27.04.2022)
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HASTrafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı
Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS
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İstanbul Fatih'te yol verme kavgası yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası, motosikletli sürücü elinde bıçakla dehşet saçtı. İETT şoförüne bıçakla işte böyle saldırdı!
İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı.
İddialara göre, motosikletli sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı.
Otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan güçlükle kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı.
Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Dayak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
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Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı
12 Nisan, 20:54
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