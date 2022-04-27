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Warner Bros. duyurdu: Batman 2 geliyor
Warner Bros. duyurdu: Batman 2 geliyor
Yapımcı Warner Bros. Pictures, Matt Reeves ve Robert Pattinson'lu Batman 2'nin geleceğini duyurdu. Devam filminin ne zaman gösterime gireceği henüz net değil. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T11:32+0300
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4 Mart 2022'de sinemalarda gösterime giren Batman, dünya çapında 750 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. HBO Max'te de yayın rekorları kıran Batman'in devam filmi geliyor. CinemaCon'da Warner Bros. Pictures, Batman 2'nin geleceğini resmen açıkladı. Stüdyo yöneticisi Toby Emmerich, Las Vegas'taki Warner Bros. panelinde Matt Reeves, Robert Pattinson ve tüm ekibin Batman 2 ile seyircileri 'Gotham'a geri götüreceğini' belirterek duyuruyu yaptı.Pattinson, filmin vizyona girmesinden önce kendisinin ve Reeves'in bir 'Batman' üçlemesi yapmayı konuştuklarını ve Batman'in ortaya çıkışını keşfetmeye devam etme konusunda istekli olduklarını söyledi.Öte yandan, Film'de ilk başta Ben Affleck'in yer alması bekleniyordu. Anak Affleck oynamama kararı verdiğinde Reeves, mevcut DC evreniyle bağlantılı olmayan yeni bir hikaye yaratma fırsatını yakaladı.Daha sonra Reeves, Pattinson'u Bruce Wayne'ın daha yeni ve genç bir tekrarı olarak seçtiğini söylemişti.Serinin devam filminin ne zaman gösterime gireceği ise henüz net değil.
https://tr.sputniknews.com/20220126/senarist-acikladi-robert-pattinsonun-basrolde-oldugu-batman-icin-kurt-cobainden-esinlendim-1053142621.html
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batman (film), gösterim, yeni

Warner Bros. duyurdu: Batman 2 geliyor

11:32 27.04.2022 (güncellendi: 11:40 27.04.2022)
© Fotoğraf : Warner Bros'The Batman'den yeni fragman: The Bat and The Cat
'The Batman'den yeni fragman: The Bat and The Cat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Fotoğraf : Warner Bros
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Yapımcı Warner Bros. Pictures, Matt Reeves ve Robert Pattinson'lu Batman 2'nin geleceğini duyurdu. Devam filminin ne zaman gösterime gireceği henüz net değil.
4 Mart 2022'de sinemalarda gösterime giren Batman, dünya çapında 750 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. HBO Max'te de yayın rekorları kıran Batman'in devam filmi geliyor.
CinemaCon'da Warner Bros. Pictures, Batman 2'nin geleceğini resmen açıkladı. Stüdyo yöneticisi Toby Emmerich, Las Vegas'taki Warner Bros. panelinde Matt Reeves, Robert Pattinson ve tüm ekibin Batman 2 ile seyircileri 'Gotham'a geri götüreceğini' belirterek duyuruyu yaptı.
Pattinson, filmin vizyona girmesinden önce kendisinin ve Reeves'in bir 'Batman' üçlemesi yapmayı konuştuklarını ve Batman'in ortaya çıkışını keşfetmeye devam etme konusunda istekli olduklarını söyledi.
Öte yandan, Film'de ilk başta Ben Affleck'in yer alması bekleniyordu. Anak Affleck oynamama kararı verdiğinde Reeves, mevcut DC evreniyle bağlantılı olmayan yeni bir hikaye yaratma fırsatını yakaladı.
Daha sonra Reeves, Pattinson'u Bruce Wayne'ın daha yeni ve genç bir tekrarı olarak seçtiğini söylemişti.
Serinin devam filminin ne zaman gösterime gireceği ise henüz net değil.
Robert Pattinson- Batman - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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