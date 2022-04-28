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Biden: Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor
Biden: Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor
ABD Başkanı Joe Biden, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren Amerikan ekonomisinin "tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T19:30+0300
2022-04-28T19:30+0300
ekonomi
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ekonomi
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Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine dair değerlendirmelerde bulundu.Biden, "Çalışan ailelerden güç alan Amerikan ekonomisi, tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.Biden, büyüme tahmininin teknik faktörlerden etkilendiğini, ABD'nin dünya çapında Kovid-19'un neden olduğu zorluklara, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuna ve küresel enflasyona güçlü bir konumda karşı koyduğunu belirtti.Joe Biden, ilerleme kaydetmeye devam edilmesi, çalışan ailelerin maliyetlerinin azaltılması, Amerika'da daha fazla üretilmesi ve iyi maaşlı işlerin yaratılması gerektiğini vurguladı.ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,4 daraldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesi yönündeydi.
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abd, ekonomi, joe biden

Biden: Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor

19:30 28.04.2022
© Sputnik / СтрингерABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Стрингер
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ABD Başkanı Joe Biden, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren Amerikan ekonomisinin "tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ettiğini" söyledi.
Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine dair değerlendirmelerde bulundu.
Biden, "Çalışan ailelerden güç alan Amerikan ekonomisi, tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.
Biden, büyüme tahmininin teknik faktörlerden etkilendiğini, ABD'nin dünya çapında Kovid-19'un neden olduğu zorluklara, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuna ve küresel enflasyona güçlü bir konumda karşı koyduğunu belirtti.
Joe Biden, ilerleme kaydetmeye devam edilmesi, çalışan ailelerin maliyetlerinin azaltılması, Amerika'da daha fazla üretilmesi ve iyi maaşlı işlerin yaratılması gerektiğini vurguladı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,4 daraldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesi yönündeydi.
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