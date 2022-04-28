https://tr.sputniknews.com/20220428/biden-amerikan-ekonomisi-tarihi-zorluklar-karsisinda-direncli-olmaya-devam-ediyor-1055931738.html
Biden: Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor
Biden: Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor
ABD Başkanı Joe Biden, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren Amerikan ekonomisinin "tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T19:30+0300
2022-04-28T19:30+0300
2022-04-28T19:30+0300
ekonomi
abd
ekonomi
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055751083_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_85f12ce32db931cb5eaa42a3f47a017d.jpg
Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine dair değerlendirmelerde bulundu.Biden, "Çalışan ailelerden güç alan Amerikan ekonomisi, tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.Biden, büyüme tahmininin teknik faktörlerden etkilendiğini, ABD'nin dünya çapında Kovid-19'un neden olduğu zorluklara, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuna ve küresel enflasyona güçlü bir konumda karşı koyduğunu belirtti.Joe Biden, ilerleme kaydetmeye devam edilmesi, çalışan ailelerin maliyetlerinin azaltılması, Amerika'da daha fazla üretilmesi ve iyi maaşlı işlerin yaratılması gerektiğini vurguladı.ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,4 daraldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesi yönündeydi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055751083_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_da3a9af8697b6d572b6bb874a3b1b3c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ekonomi, joe biden
Biden: Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren Amerikan ekonomisinin "tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ettiğini" söyledi.
Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine dair değerlendirmelerde bulundu.
Biden, "Çalışan ailelerden güç alan Amerikan ekonomisi, tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.
Biden, büyüme tahmininin teknik faktörlerden etkilendiğini, ABD'nin dünya çapında Kovid-19'un neden olduğu zorluklara, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuna ve küresel enflasyona güçlü bir konumda karşı koyduğunu belirtti.
Joe Biden, ilerleme kaydetmeye devam edilmesi, çalışan ailelerin maliyetlerinin azaltılması, Amerika'da daha fazla üretilmesi ve iyi maaşlı işlerin yaratılması gerektiğini vurguladı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,4 daraldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesi yönündeydi.