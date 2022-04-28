https://tr.sputniknews.com/20220428/biden-amerikan-ekonomisi-tarihi-zorluklar-karsisinda-direncli-olmaya-devam-ediyor-1055931738.html

Biden: Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor

Biden: Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren Amerikan ekonomisinin "tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T19:30+0300

2022-04-28T19:30+0300

2022-04-28T19:30+0300

ekonomi

abd

ekonomi

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055751083_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_85f12ce32db931cb5eaa42a3f47a017d.jpg

Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine dair değerlendirmelerde bulundu.Biden, "Çalışan ailelerden güç alan Amerikan ekonomisi, tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.Biden, büyüme tahmininin teknik faktörlerden etkilendiğini, ABD'nin dünya çapında Kovid-19'un neden olduğu zorluklara, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuna ve küresel enflasyona güçlü bir konumda karşı koyduğunu belirtti.Joe Biden, ilerleme kaydetmeye devam edilmesi, çalışan ailelerin maliyetlerinin azaltılması, Amerika'da daha fazla üretilmesi ve iyi maaşlı işlerin yaratılması gerektiğini vurguladı.ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,4 daraldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesi yönündeydi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ekonomi, joe biden