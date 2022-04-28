https://tr.sputniknews.com/20220428/elon-musk-trump-kurdugu-sosyal-medya-platformunun-isminin-trumpet-olmasini-onerdi-1055923271.html

Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformuna yeni isim önerisi: Trumpet

Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformuna yeni isim önerisi: Trumpet

Amerikalı milyarder Elon Musk, eski ABD Başkanı Trump'ın tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarının askıya alınması sonrasında bşlattığı Truth Social adlı... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T14:38+0300

2022-04-28T14:38+0300

2022-04-28T14:41+0300

dünya

elon musk

donald trump

truth social

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın AppStore'da en çok indirilen uygulama olan Truth Social platformu için yeni bir isim önerdi.Apple Store'un 'En İyi Listeler' listesinde ilk sırayı alan Truth Social'ı gösteren bir ekran görüntüsü paylaşan Musk, platformun adının İngilizcede 'trompet' anlamına gelen 'Trumpet' olarak değiştirilmesini önerdi.Daha önce Musk, "Truth Social var çünkü Twitter ifade özgürlüğünü sansürledi" açıklamasında bulunmuştu.Geçen yıl ocak ayında yaşanan Kongre baskınının ardından Facebook, Twitter ve diğer internet platformları, Trump'ın hesaplarını kapatmıştı. Trump ise ardından, Truth Social adlı kendi sosyal medya platformunu başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220428/elon-musk-simdi-de-coca-colayi-satin-alip-icine-tekrar-kokain-koyacagim-1055912029.html

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elon musk, donald trump, truth social