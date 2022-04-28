https://tr.sputniknews.com/20220428/ingiltere-parlamentosunda-porno-izledigi-iddia-edilen-vekile-sorusturma--1055923440.html

İngiltere parlamentosunda porno izlediği iddia edilen vekile soruşturma

İngiltere parlamentosunda porno izlediği iddia edilen vekile soruşturma

İngiltere Avam Kamarası'nda bir vekilin pornografik görüntü izlediği öne sürüldü. Adı gizli tutulan milletvekili hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T15:04+0300

2022-04-28T15:04+0300

2022-04-28T15:08+0300

dünya

ingiltere

parlamento

meclis

porno

vekil

milletvekili

soruşturma

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti mensubu bir erkek milletvekilinin parlamentoda cep telefonu ile porno izlediği iddia edildi.İddialar, salı gecesi Muhafazakar kadın milletvekillerinin cinsiyetçilik ve taciz iddialarını paylaştığı bir toplantıda ortaya atıldı. Toplantıda konuşan Muhafazakar Parti Milletvekili Pauline Latham, katılımcıların şoka uğradığını belirterek, “Gerçekten profesyonel bir yerde böyle bir şeyin olabileceğine inanamadılar. Birçok kişi söz konusu vekilin kim olduğunu tahmin edebiliyor" dedi. Latham, iddiaların doğru çıkması halinde milletvekilinin işini kaybetmesi ve Muhafazakar Parti'den atılması gerektiğini de sözlerine ekledi.İsmi açıklanmayan milletvekilini şikayet edenlerden biri, vekilin Avam Kamarası'nda yanında otururken porno izlediğini gördüğünü söyleyen bir kadın bakandı.The Times'ın haberine göre kadın bakan, olayın geçen hafta meydana geldiğini ifade etti. Başka bir Muhafazakar kadın milletvekili, Avam Kamarası'nda aynı vekilin porno izlediğine tanık olduğunu, denediğini ancak video kaydı alamadığını söyledi.Suçlamaların ardından adı açıklanmayan İngiliz vekil hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan söz konusu haberler, Sunday Times'ta yer alan ve 3 kıdemli bakanın da aralarında bulunduğu 56 milletvekiline, cinsel taciz iddiasıyla soruşturma açıldığı bir döneme denk geliyor.Haber, Muhafazakar Partili adı gizli tutulan bir milletvekilinin, Sunday gazetesine verdiği mülakatta, muhalfetteki İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'i, Başbakan Boris Johnson'ın konuşması sırasında sürekli ayak ayak üstüne atarak ya da bacaklarını çapraz tutarak onun dikkatini dağıtmaya çalışmakla suçlamasının ardından geldi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendi partisinden vekilin verdiği röportaja tepki göstermiş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rayner ile hemen hemen hiçbir bir siyasi konuda hemfikir olmasam da ona bir milletvekili olarak saygı duyuyorum ve bugün ona isimsizce yöneltilen kadın düşmanlığı suçlamasından dolayı üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan, Muhafazakar Parti'den yapılan açıklamada, porografik görüntü izlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı dile getirildi.

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ingiltere, parlamento, meclis, porno, vekil, milletvekili, soruşturma