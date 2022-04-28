https://tr.sputniknews.com/20220428/lavrov-suriyeye-ukrayna-konusundaki-kararli-destegi-icin-minnettariz-1055931336.html
Lavrov: Suriye'ye Ukrayna konusundaki kararlı desteği için minnettarız
Lavrov: Suriye'ye Ukrayna konusundaki kararlı desteği için minnettarız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ın 'kolektif Batı tarafından kışkırtılan' Ukrayna krizini ve küresel sonuçlarını... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T19:19+0300
2022-04-28T19:19+0300
2022-04-28T19:23+0300
ukrayna krizi
rusya
suriye
faysal mikdad
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştiren Lavrov ve Mikdad, uluslararası gündemdeki güncel konuları ele aldı.Taraflar, 'kolektif Batı tarafından kışkırtılan' Ukrayna krizi ve küresel sonuçları hakkında görüş alışverişi yaparken Lavrov, Rusya'nın kararlı eylemlerinin desteklenmesi konusundaki kararlı duruşu için Suriye'ye minnettarlığını ifade etti.'Suriyeli hükümet ve muhalefet kanatları arasında yapıcı diyalog kurulması önemli'Suriye'deki durumu konuşan Lavrov ve Mikdad, özellikle Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana formatı kapsamındaki görevler de dahil Suriye'de siyasi çözümün teşvikini öngören görevler üzerinde durdu.Taraflar, Suriyeli hükümet ve muhalefet kanatları arasında Cenevre'de Anayasa Komitesi kapsamında yapıcı diyalog kurulmasının önemini vurguladı.'İsrail'in Suriye'ye saldırıları kınandı'Lavrov ve Mikdad, İsrail tarafından Suriye topraklarına düzenlenen vahşi ve tehlikeli hava saldırılarını şiddetle kınadı.Lavrov, 27 Nisan'daki İsrail saldırısında 4 Suriye askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mevkidaşına taziyelerini iletti.
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rusya, suriye, faysal mikdad, sergey lavrov
Lavrov: Suriye'ye Ukrayna konusundaki kararlı desteği için minnettarız
19:19 28.04.2022 (güncellendi: 19:23 28.04.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ın 'kolektif Batı tarafından kışkırtılan' Ukrayna krizini ve küresel sonuçlarını istişare ettiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştiren Lavrov ve Mikdad, uluslararası gündemdeki güncel konuları ele aldı.
Taraflar, 'kolektif Batı tarafından kışkırtılan' Ukrayna krizi ve küresel sonuçları hakkında görüş alışverişi yaparken Lavrov, Rusya'nın kararlı eylemlerinin desteklenmesi konusundaki kararlı duruşu için Suriye'ye minnettarlığını ifade etti.
'Suriyeli hükümet ve muhalefet kanatları arasında yapıcı diyalog kurulması önemli'
Suriye'deki durumu konuşan Lavrov ve Mikdad, özellikle Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana formatı kapsamındaki görevler de dahil Suriye'de siyasi çözümün teşvikini öngören görevler üzerinde durdu.
Taraflar, Suriyeli hükümet ve muhalefet kanatları arasında Cenevre'de Anayasa Komitesi kapsamında yapıcı diyalog kurulmasının önemini vurguladı.
'İsrail'in Suriye'ye saldırıları kınandı'
Lavrov ve Mikdad, İsrail tarafından Suriye topraklarına düzenlenen vahşi ve tehlikeli hava saldırılarını şiddetle kınadı.
Lavrov, 27 Nisan'daki İsrail saldırısında 4 Suriye askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mevkidaşına taziyelerini iletti.