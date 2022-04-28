https://tr.sputniknews.com/20220428/lavrov-suriyeye-ukrayna-konusundaki-kararli-destegi-icin-minnettariz-1055931336.html

Lavrov: Suriye'ye Ukrayna konusundaki kararlı desteği için minnettarız

Lavrov: Suriye'ye Ukrayna konusundaki kararlı desteği için minnettarız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ın 'kolektif Batı tarafından kışkırtılan' Ukrayna krizini ve küresel sonuçlarını... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T19:19+0300

2022-04-28T19:19+0300

2022-04-28T19:23+0300

ukrayna krizi

rusya

suriye

faysal mikdad

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştiren Lavrov ve Mikdad, uluslararası gündemdeki güncel konuları ele aldı.Taraflar, 'kolektif Batı tarafından kışkırtılan' Ukrayna krizi ve küresel sonuçları hakkında görüş alışverişi yaparken Lavrov, Rusya'nın kararlı eylemlerinin desteklenmesi konusundaki kararlı duruşu için Suriye'ye minnettarlığını ifade etti.'Suriyeli hükümet ve muhalefet kanatları arasında yapıcı diyalog kurulması önemli'Suriye'deki durumu konuşan Lavrov ve Mikdad, özellikle Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana formatı kapsamındaki görevler de dahil Suriye'de siyasi çözümün teşvikini öngören görevler üzerinde durdu.Taraflar, Suriyeli hükümet ve muhalefet kanatları arasında Cenevre'de Anayasa Komitesi kapsamında yapıcı diyalog kurulmasının önemini vurguladı.'İsrail'in Suriye'ye saldırıları kınandı'Lavrov ve Mikdad, İsrail tarafından Suriye topraklarına düzenlenen vahşi ve tehlikeli hava saldırılarını şiddetle kınadı.Lavrov, 27 Nisan'daki İsrail saldırısında 4 Suriye askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mevkidaşına taziyelerini iletti.

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rusya, suriye, faysal mikdad, sergey lavrov