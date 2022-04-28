https://tr.sputniknews.com/20220428/olivia-wilde-sahnedeyken-eline-kisisel-ve-gizli-yazili-bir-zarf-tutusturuldu-1055927547.html
Olivia Wilde sahnedeyken eline 'kişisel ve gizli' yazılı zarf tutuşturuldu
Olivia Wilde sahnedeyken eline 'kişisel ve gizli' yazılı zarf tutuşturuldu
ABD'li oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde bir etkinlikte sahnede yeni filminin tanıtımını yaparken eline kahverengi bir zarf tutuşturuldu. Zarfın içinden eski... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T17:21+0300
2022-04-28T17:21+0300
2022-04-28T17:27+0300
olivia wilde
belge
sahne
etkinlik
las vegas
hollywood
yaşam
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde, Las Vegas’ta katıldığı etkinlikle yeni filmi 'Don’t Sorry Darling’i tanıtmak üzere sahneye çıktı.Cinemacon etkinliği sırasında bir kadın tarafından Wilde'ın eline verilen zarfta ‘kişisel ve gizli’ ifadelerinin yazılı olduğu görüldü. Wilde ise “Bu bana mı?” diye sordu ve zarfı açıp içindekilere baktı.Wilde’ın, sahnede konuştuğu sırada kendisine verilen zarfın içinden eski partneri Jason Sudeikis ile çocuklarına ilişkin velayet belgeleri çıktı.İddiaya göre, söz konusu velayet belgelerinin Wilde’a nerede ve ne şekilde verileceğine ilişkin Sudeikis’in bir bilgisi bulunmuyordu.Sudeikis’e yakın bir kaynak, “Sudeikis’in zarfın ne zaman ve nerede teslim edileceğiyle ilgili bilgisi yok. Bu süreç sadece hizmeti veren şirketin inisiyatifinde" ifadelerini kullandı.Wilde veya avukatları ise konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.2020’de ayrılan çiftin iki çocuğu bulunuyor.
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Olivia Wilde sahnedeyken eline 'kişisel ve gizli' yazılı zarf tutuşturuldu
17:21 28.04.2022 (güncellendi: 17:27 28.04.2022) Abone ol
ABD'li oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde bir etkinlikte sahnede yeni filminin tanıtımını yaparken eline kahverengi bir zarf tutuşturuldu. Zarfın içinden eski partneri Jason Sudeikis ile çocuklarına ilişkin velayet belgeleri çıktı.
Ünlü oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde, Las Vegas’ta katıldığı etkinlikle yeni filmi 'Don’t Sorry Darling’i tanıtmak üzere sahneye çıktı.
Cinemacon etkinliği sırasında bir kadın tarafından Wilde'ın eline verilen zarfta ‘kişisel ve gizli’ ifadelerinin yazılı olduğu görüldü. Wilde ise “Bu bana mı?” diye sordu ve zarfı açıp içindekilere baktı.
Wilde’ın, sahnede konuştuğu sırada kendisine verilen zarfın içinden eski partneri Jason Sudeikis ile çocuklarına ilişkin velayet belgeleri çıktı.
İddiaya göre, söz konusu velayet belgelerinin Wilde’a nerede ve ne şekilde verileceğine ilişkin Sudeikis’in bir bilgisi bulunmuyordu.
Sudeikis’e yakın bir kaynak, “Sudeikis’in zarfın ne zaman ve nerede teslim edileceğiyle ilgili bilgisi yok. Bu süreç sadece hizmeti veren şirketin inisiyatifinde" ifadelerini kullandı.
Wilde veya avukatları ise konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
2020’de ayrılan çiftin iki çocuğu bulunuyor.