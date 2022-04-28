https://tr.sputniknews.com/20220428/rusyada-helikopter-dustu-1-kisi-hayatini-kaybetti-1055929366.html

Rusya’da helikopter düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da helikopter düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Saratov bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren bir helikopter düştü, olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de beyin sarsıntısı geçirdi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T17:55+0300

2022-04-28T17:55+0300

2022-04-28T18:00+0300

dünya

rusya

saratov

helikopter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051282610_0:7:800:457_1920x0_80_0_0_28c5cc70f9eb5c8ae667efa5719a2506.jpg

Saratov Valisi Mihail İsayev’in Telegram’daki açıklamasına göre, bölgedeki Kumısnaya Polyana’da bir Ansat helikopteri düştü. Eğitim uçuşu gerçekleştiren helikopterde 3 kişi vardı.Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi beyin sarsıntısı geçirdi, bir kişi de aranıyor.Saratov Sağlık Bakanı Oleg Kostin, mürettebat üyelerinden birinin yanan uçakta öldüğünü, hayatta kalan diğer pilotun durumunun iyi olduğunu ve paraşütle atladığını ifade etti.Diğer yandan basında bölgede iki helikopterin çarpıştığı bilgisi de yer almıştı. Ancak daha sonra sadece bir uçağın düştüğü belirtildi.

rusya

saratov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, saratov, helikopter