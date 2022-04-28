https://tr.sputniknews.com/20220428/rusyada-helikopter-dustu-1-kisi-hayatini-kaybetti-1055929366.html
Rusya’da helikopter düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya’da helikopter düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Saratov bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren bir helikopter düştü, olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de beyin sarsıntısı geçirdi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T17:55+0300
2022-04-28T17:55+0300
2022-04-28T18:00+0300
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Saratov Valisi Mihail İsayev’in Telegram’daki açıklamasına göre, bölgedeki Kumısnaya Polyana’da bir Ansat helikopteri düştü. Eğitim uçuşu gerçekleştiren helikopterde 3 kişi vardı.Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi beyin sarsıntısı geçirdi, bir kişi de aranıyor.Saratov Sağlık Bakanı Oleg Kostin, mürettebat üyelerinden birinin yanan uçakta öldüğünü, hayatta kalan diğer pilotun durumunun iyi olduğunu ve paraşütle atladığını ifade etti.Diğer yandan basında bölgede iki helikopterin çarpıştığı bilgisi de yer almıştı. Ancak daha sonra sadece bir uçağın düştüğü belirtildi.
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rusya, saratov, helikopter
Rusya’da helikopter düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
17:55 28.04.2022 (güncellendi: 18:00 28.04.2022) Abone ol
Rusya’nın Saratov bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren bir helikopter düştü, olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de beyin sarsıntısı geçirdi.
Saratov Valisi Mihail İsayev’in Telegram’daki açıklamasına göre, bölgedeki Kumısnaya Polyana’da bir Ansat helikopteri düştü. Eğitim uçuşu gerçekleştiren helikopterde 3 kişi vardı.
Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi beyin sarsıntısı geçirdi, bir kişi de aranıyor.
Saratov Sağlık Bakanı Oleg Kostin, mürettebat üyelerinden birinin yanan uçakta öldüğünü, hayatta kalan diğer pilotun durumunun iyi olduğunu ve paraşütle atladığını ifade etti.
Diğer yandan basında bölgede iki helikopterin çarpıştığı bilgisi de yer almıştı. Ancak daha sonra sadece bir uçağın düştüğü belirtildi.