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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/afd-almanya-rusyadan-dogalgazi-ruble-ile-odeme-karsiliginda-kuzey-akim-2yi-baslatmalu-1055948229.html
AfD: Almanya, Rusya'dan doğalgazı ruble ile ödeme karşılığında Kuzey Akım-2'yi başlatmalı
AfD: Almanya, Rusya'dan doğalgazı ruble ile ödeme karşılığında Kuzey Akım-2'yi başlatmalı
Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı Tino Chrupalla, Almanya'nın Rusya'dan doğalgazı euro ile alma karşılığında Kuzey Akım-2 doğalgaz boru... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T12:35+0300
2022-04-29T12:35+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
almanya için alternatif (afd)
doğalgaz
kuzey akım-2
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AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, Rusya'nın petrol ve doğalgazda ödemeyi ruble ile yapma şartına ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan Chrupalla, "Partimiz, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Kuzey Akım-2 faaliyete geçirilmesi sözüne her halükarda bağlı kalması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, döviz sorununun projeyle bağlantılı olmadığını düşünüyorum. Euro ile ticaret konusundaki argüman federal hükümeti ikna edebilirse, tamamlanan doğalgaz boru hattını işletmeye alırsanız, bu iyi bir fikir sayılabilir" dedi.Parti lideri, ayrıca Avrasya ile ticaretin 'yaptırımlarla kalıcı olarak engelleneceği' tehdidi konusunda uyardı.Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyordu. Ancak proje, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sonrasında Berlin tarafından askıya alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/arastirma-almanya-ukrayna-harekatinin-ilk-2-ayinda-rus-dogalgazinin-en-buyuk-alicisiydi-1055914350.html
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rusya, almanya, almanya için alternatif (afd), doğalgaz, kuzey akım-2

AfD: Almanya, Rusya'dan doğalgazı ruble ile ödeme karşılığında Kuzey Akım-2'yi başlatmalı

12:35 29.04.2022
© EPA / Focke StrangmannAlmanya için Alternatif (AfD)
Almanya için Alternatif (AfD) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© EPA / Focke Strangmann
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Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı Tino Chrupalla, Almanya'nın Rusya'dan doğalgazı euro ile alma karşılığında Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının failiyete geçirilmesi gerektiğini söyledi.
AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, Rusya'nın petrol ve doğalgazda ödemeyi ruble ile yapma şartına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sputnik'e konuşan Chrupalla, "Partimiz, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Kuzey Akım-2 faaliyete geçirilmesi sözüne her halükarda bağlı kalması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, döviz sorununun projeyle bağlantılı olmadığını düşünüyorum. Euro ile ticaret konusundaki argüman federal hükümeti ikna edebilirse, tamamlanan doğalgaz boru hattını işletmeye alırsanız, bu iyi bir fikir sayılabilir" dedi.
Parti lideri, ayrıca Avrasya ile ticaretin 'yaptırımlarla kalıcı olarak engelleneceği' tehdidi konusunda uyardı.
Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyordu. Ancak proje, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sonrasında Berlin tarafından askıya alındı.
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