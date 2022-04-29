https://tr.sputniknews.com/20220429/afd-almanya-rusyadan-dogalgazi-ruble-ile-odeme-karsiliginda-kuzey-akim-2yi-baslatmalu-1055948229.html

AfD: Almanya, Rusya'dan doğalgazı ruble ile ödeme karşılığında Kuzey Akım-2'yi başlatmalı

AfD: Almanya, Rusya'dan doğalgazı ruble ile ödeme karşılığında Kuzey Akım-2'yi başlatmalı

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı Tino Chrupalla, Almanya'nın Rusya'dan doğalgazı euro ile alma karşılığında Kuzey Akım-2 doğalgaz boru... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T12:35+0300

2022-04-29T12:35+0300

2022-04-29T12:35+0300

ukrayna krizi

rusya

almanya

almanya için alternatif (afd)

doğalgaz

kuzey akım-2

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AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, Rusya'nın petrol ve doğalgazda ödemeyi ruble ile yapma şartına ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan Chrupalla, "Partimiz, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Kuzey Akım-2 faaliyete geçirilmesi sözüne her halükarda bağlı kalması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, döviz sorununun projeyle bağlantılı olmadığını düşünüyorum. Euro ile ticaret konusundaki argüman federal hükümeti ikna edebilirse, tamamlanan doğalgaz boru hattını işletmeye alırsanız, bu iyi bir fikir sayılabilir" dedi.Parti lideri, ayrıca Avrasya ile ticaretin 'yaptırımlarla kalıcı olarak engelleneceği' tehdidi konusunda uyardı.Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyordu. Ancak proje, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sonrasında Berlin tarafından askıya alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220428/arastirma-almanya-ukrayna-harekatinin-ilk-2-ayinda-rus-dogalgazinin-en-buyuk-alicisiydi-1055914350.html

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rusya, almanya, almanya için alternatif (afd), doğalgaz, kuzey akım-2