https://tr.sputniknews.com/20220429/bogazini-sikan-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-1055956949.html
Boğazını sıkan kocasını bıçaklayarak öldürdü
Boğazını sıkan kocasını bıçaklayarak öldürdü
Hatay'da Nagihan Erbek isimli kadın, tartışma sırasında boğazını sıkan eşini bıçaklayarak öldürdü. Vücudunda darp izleri olan kadın, gözaltına alındı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T16:01+0300
2022-04-29T16:01+0300
2022-04-29T16:01+0300
türkiye
kadın
hatay
cinayet
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Hatay'da yaşayan 39 yaşındaki Alper Erbek ile eşi 37 yaşındaki Nagihan Erbek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Alper Erbek, mutfakta eşinin boğazına sarıldı.Nefes almakta güçlük çeken Nagihan Erbek, eline geçirdiği bıçağı eşinin göğüs bölgesine vurdu. Kalbinden yaralanan Alper Erbek, kanlar içinde yere yığıldı.İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erbek'in öldüğü belirlendi. Erbek'in cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.Darp izi tespit edildiGözaltına alınan ve vücudunda darp izleri olan Nagihan Erbek'in, tartışma sırasında eşinin boğazını sıktığını, nefes almakta güçlük çektiğini, kurtulmak için eline geçirdiği bıçakla vurduğunu, öldürme kastıyla hareket etmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220424/kendisinden-ayrilmak-isteyen-kadini-cocuklarinin-gozu-onunde-bicakladi-1055803247.html
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kadın, hatay, cinayet
Boğazını sıkan kocasını bıçaklayarak öldürdü
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Hatay'da Nagihan Erbek isimli kadın, tartışma sırasında boğazını sıkan eşini bıçaklayarak öldürdü. Vücudunda darp izleri olan kadın, gözaltına alındı.
Hatay'da yaşayan 39 yaşındaki Alper Erbek ile eşi 37 yaşındaki Nagihan Erbek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Alper Erbek, mutfakta eşinin boğazına sarıldı.
Nefes almakta güçlük çeken Nagihan Erbek, eline geçirdiği bıçağı eşinin göğüs bölgesine vurdu. Kalbinden yaralanan Alper Erbek, kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erbek'in öldüğü belirlendi. Erbek'in cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Darp izi tespit edildi
Gözaltına alınan ve vücudunda darp izleri olan Nagihan Erbek'in, tartışma sırasında eşinin boğazını sıktığını, nefes almakta güçlük çektiğini, kurtulmak için eline geçirdiği bıçakla vurduğunu, öldürme kastıyla hareket etmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.