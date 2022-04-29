https://tr.sputniknews.com/20220429/bogazini-sikan-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-1055956949.html

Boğazını sıkan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Boğazını sıkan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Hatay'da Nagihan Erbek isimli kadın, tartışma sırasında boğazını sıkan eşini bıçaklayarak öldürdü. Vücudunda darp izleri olan kadın, gözaltına alındı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T16:01+0300

2022-04-29T16:01+0300

2022-04-29T16:01+0300

türkiye

kadın

hatay

cinayet

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Hatay'da yaşayan 39 yaşındaki Alper Erbek ile eşi 37 yaşındaki Nagihan Erbek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Alper Erbek, mutfakta eşinin boğazına sarıldı.Nefes almakta güçlük çeken Nagihan Erbek, eline geçirdiği bıçağı eşinin göğüs bölgesine vurdu. Kalbinden yaralanan Alper Erbek, kanlar içinde yere yığıldı.İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erbek'in öldüğü belirlendi. Erbek'in cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.Darp izi tespit edildiGözaltına alınan ve vücudunda darp izleri olan Nagihan Erbek'in, tartışma sırasında eşinin boğazını sıktığını, nefes almakta güçlük çektiğini, kurtulmak için eline geçirdiği bıçakla vurduğunu, öldürme kastıyla hareket etmediğini söylediği öğrenildi. ​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220424/kendisinden-ayrilmak-isteyen-kadini-cocuklarinin-gozu-onunde-bicakladi-1055803247.html

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kadın, hatay, cinayet