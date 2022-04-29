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Hande Fırat: Yalanlarla ilgili hukuki süreçleri başlattım
Hande Fırat: Yalanlarla ilgili hukuki süreçleri başlattım
Hürriyet yazarı Hande Fırat, gözaltına alınan eşi Murat Özvardar hakkındaki iddialara cevap verdi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T10:32+0300
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hande fırat
murat özvardar
açıklama
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, eşi Murat Özvardar’ın 'Ukrayna’nın bazı Türk iş insanları tarafından dolandırıldığı iddiasında adı geçmesine' ilişkin olarak açıklama yaptı.Bugünkü köşe yazısında açıklamasına yer veren Fırat, kendisinin alakası olmadığı halde olayın bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü belirterek "Yalanlarla ilgili hukuki süreç başlattığını" söyledi.Fırat, yazısında şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220426/hande-firat-500-liralik-banknot-basilacagi-iddiasi-dogru-degil-1055848740.html
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hande fırat, murat özvardar, açıklama

Hande Fırat: Yalanlarla ilgili hukuki süreçleri başlattım

10:32 29.04.2022
© Fotoğraf : TwitterHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, gözaltına alınan eşi Murat Özvardar hakkındaki iddialara cevap verdi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, eşi Murat Özvardar’ın 'Ukrayna’nın bazı Türk iş insanları tarafından dolandırıldığı iddiasında adı geçmesine' ilişkin olarak açıklama yaptı.
Bugünkü köşe yazısında açıklamasına yer veren Fırat, kendisinin alakası olmadığı halde olayın bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü belirterek "Yalanlarla ilgili hukuki süreç başlattığını" söyledi.
Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"Gerekli açıklamayı eşim yaptı. Ancak bu işin ‘bir kesim’ tarafından, hiçbir alakam olmadığını bildikleri halde bir linç kampanyasına dönüştürülmesine itirazım var. Haber haberdir, yazılır. Ancak, Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkileri var yalanını yazıp Ankaralı bir iş insanının fotoğrafını koymaya ya da olmayan bir saat üzerinden hikâye yazmaya, tüm olayı benimle ilişkilendirmeye çalıştırmalarını da kabul etmem mümkün değil. Tüm bu yalanlarla ilgili hukuki süreçleri başlattım."

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