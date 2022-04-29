https://tr.sputniknews.com/20220429/israil-havalimaninda-patlamamis-top-mermisi-panigi--1055946503.html
İsrail havalimanında patlamamış top mermisi paniği
İsrail havalimanında patlamamış top mermisi paniği
ABD’li bir ailenin Golan Tepeleri’ne yaptıkları ziyarette bulduğu ve hatıra olarak yanına aldığı patlamamış top mermisi, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı’nda... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T12:12+0300
2022-04-29T12:12+0300
2022-04-29T12:22+0300
dünya
israil
havalimanı
top mermisi
bomba
ben gurion
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video
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Sosyal medyada paylaşılan ve İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda çekildiği anlaşılan videoda, yolcuların panik içerisinde kaçıştığı görüldü. Çok geçmeden havalimanındaki paniğin patlamamış bir top mermisiden kaynaklandığı ortaya çıktı. İddiaya göre ABD'li bir aile, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde buldukları patlamamış bir top mermisini yanlarına almış ve hatıra olarak ABD'ye götürmek istemişlerdi.İsrail basınının aktardığına göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aileden birinin sırt çantasında tespit edilen büyük merminin havaalanında güvenlik kontrolünde tespit edildi. Bunun ardından yetkililer, etrafın boşaltılması çağrısı yaptı ancak onu yanlış duyan bir yolcu, "Teröristler ateş ediyor" diye bağırmaya başladı.Sosyal medyada yayınlanan videoda, onlarca yolcunun bağırarak kaçıştığı, birçok kişinin de kafa karışıklığı içinde çömeldiği ve yere yattığı görülüyor. Kargaşa sırasında 32 yaşındaki bir kişinin kaçmaya çalışırken yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşları'nda İsrail tarafından işgal edilmişti. Bölgede savaşın kalıntılarına rastlamak hâlâ mümkün.
https://tr.sputniknews.com/20220407/israilde-eski-basbakan-netahyahudan-hukumete-istifa-cagrisi-1055372258.html
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israil, havalimanı, top mermisi, bomba, ben gurion, panik, video
İsrail havalimanında patlamamış top mermisi paniği
12:12 29.04.2022 (güncellendi: 12:22 29.04.2022) Abone ol
ABD’li bir ailenin Golan Tepeleri’ne yaptıkları ziyarette bulduğu ve hatıra olarak yanına aldığı patlamamış top mermisi, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı’nda büyük paniğe yol açtı.
Sosyal medyada paylaşılan ve İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda çekildiği anlaşılan videoda, yolcuların panik içerisinde kaçıştığı görüldü.
Çok geçmeden havalimanındaki paniğin patlamamış bir top mermisiden kaynaklandığı ortaya çıktı.
İddiaya göre ABD'li bir aile, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde buldukları patlamamış bir top mermisini yanlarına almış ve hatıra olarak ABD'ye götürmek istemişlerdi.
İsrail basınının aktardığına göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aileden birinin sırt çantasında tespit edilen büyük merminin havaalanında güvenlik kontrolünde tespit edildi. Bunun ardından yetkililer, etrafın boşaltılması çağrısı yaptı ancak onu yanlış duyan bir yolcu, "Teröristler ateş ediyor" diye bağırmaya başladı.
Sosyal medyada yayınlanan videoda, onlarca yolcunun bağırarak kaçıştığı, birçok kişinin de kafa karışıklığı içinde çömeldiği ve yere yattığı görülüyor.
Kargaşa sırasında 32 yaşındaki bir kişinin kaçmaya çalışırken yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşları'nda İsrail tarafından işgal edilmişti. Bölgede savaşın kalıntılarına rastlamak hâlâ mümkün.