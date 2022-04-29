https://tr.sputniknews.com/20220429/rusya-ukraynadaki-askeri-tesisleri-karadenize-konuslu-denizaltidan-vurdu-1055951851.html
Rusya, Ukrayna'daki askeri tesisleri Karadeniz'e konuşlu denizaltıdan vurdu
Rusya, Ukrayna'daki askeri tesisleri Karadeniz'e konuşlu denizaltıdan vurdu
Rusya ordusunun, Karadeniz’e konuşlanmış bir denizaltıdan, Kalibr tipi seyir füzeleri ile Ukrayna’daki askeri tesisleri vurduğu belirtildi. Bu, Rusya’nın... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:48+0300
2022-04-29T13:48+0300
2022-04-29T13:48+0300
ukrayna krizi
rus denizaltı
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ülkenin Karadeniz filosunda yer alan bir dizel denizaltının mürettebatının, Ukrayna’daki karaya konuşlu askeri tesisleri Kalibr füzeleri ile vurduklarını kaydetti.Rusya ordusunun Ukrayna’daki operasyonlarına ilişkin önceden yapılan açıklamalarda, Ukrayna’nın askeri tesislerini vurmak için denizaltı kullanıldığına dair bir ifade yer almamıştı. Bu nedenle söz konusu saldırı, Rusya’nın Ukrayna’da denizaltı kullandığı ilk operasyon olma niteliğini taşıyor.Rusya savunma yetkilileri daha önce Ukrayna operasyonu sırasında bombardıman uçakları, kruvazörler, roket sistemleri kullandığını söylemişti.Denizaltı mürettebatının gerçekleştirdiği operasyona ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntülerde, iki Kalibr füzesinin fırlatıldığı görülebiliyor.Rusya’nın Karedeniz filosunda, 636.3 tipi altı dizel denizaltı bulunuyor. Bu denizaltılar Kalibr füzeleri taşıyabiliyor. Her bir denizaltının mürettebatında 52 kişi yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220422/rusya-savunma-bakanligi-batan-moskova-kruvazorunun-1-askeri-oldu-27-kisi-kayip-1055785428.html
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rus denizaltı
Rusya, Ukrayna'daki askeri tesisleri Karadeniz'e konuşlu denizaltıdan vurdu
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Rusya ordusunun, Karadeniz’e konuşlanmış bir denizaltıdan, Kalibr tipi seyir füzeleri ile Ukrayna’daki askeri tesisleri vurduğu belirtildi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı sırasında denizaltılardan yararlanıldığı bilinen ilk operasyon.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ülkenin Karadeniz filosunda yer alan bir dizel denizaltının mürettebatının, Ukrayna’daki karaya konuşlu askeri tesisleri Kalibr füzeleri ile vurduklarını kaydetti.
Rusya ordusunun Ukrayna’daki operasyonlarına ilişkin önceden yapılan açıklamalarda, Ukrayna’nın askeri tesislerini vurmak için denizaltı kullanıldığına dair bir ifade yer almamıştı. Bu nedenle söz konusu saldırı, Rusya’nın Ukrayna’da denizaltı kullandığı ilk operasyon olma niteliğini taşıyor.
Rusya savunma yetkilileri daha önce Ukrayna operasyonu sırasında bombardıman uçakları, kruvazörler, roket sistemleri kullandığını söylemişti.
Denizaltı mürettebatının gerçekleştirdiği operasyona ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntülerde, iki Kalibr füzesinin fırlatıldığı görülebiliyor.
Rusya’nın Karedeniz filosunda, 636.3 tipi altı dizel denizaltı bulunuyor. Bu denizaltılar Kalibr füzeleri taşıyabiliyor. Her bir denizaltının mürettebatında 52 kişi yer alıyor.